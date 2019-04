Dia histórico na F1: Mick traz o apelido Schumacher de volta à Ferrari

O filho do heptacampeão da Fórmula 1 Michael Schumacher estreou-se, esta terça-feira, ao volante de um Ferrari SF90. Na primeira de duas jornadas de testes no Bahrain, o jovem trouxe de volta o apelido do pai à scuderia italiana - a última vez que tal aconteceu foi em 2006. Mick Schumacher já guiou o Benetton com que o seu pai conquistou o título mundial em 1994, mas hoje foi a estreia oficial como piloto de testes dos italianos. Veja as imagens.