Dê sangue: Governo apela ao "altruísmo e solidariedade" no Natal

O Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, apelou aos portugueses que dêem sangue nesta quadra festiva, durante uma visita ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação, onde fez a sua própria dádiva. "Portugal é autossuficiente em componentes sanguíneos, mas há períodos do ano em que é mais difícil manter as reservas", assumiu o governante, lembrando que dar sangue "é um ato de cidadania, altruísmo e solidariedade".