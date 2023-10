Há 27 minutos Diogo Barreto

Da foca voadora ao canguru guitarrista. Veja as imagens dos finalistas da Comedy Wildlife

Esta quinta-feira, foram reveladas as imagens finalistas do prémio de fotografia The Comedy Wildlife, que mostram os animais nas mais caricatas situações ou poses. As votações estão abertas online e os vencedores serão anunciados a 23 de novembro.