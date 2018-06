Celebridades de Hollywood ajudam famílias imigrantes

Foto de

Jimmy Fallon O episódio é um pouco estranho: o apresentador de late-night despenteou o presidente Donald Trump durante uma entrevista em 2016 e desde então tem sido criticado por tal. Depois de confessar ao jornalista do The Hollywood Reporter que está arrependido do seu gesto, Trump criticou-o no Twitter e disse-lhe para ser "um homem".

Nesta guerra de tweets inesperada, Fallon respondeu ao presidente dos EUA e disse que em sua honra irá doar uma certa quantia ao instituto RAICES (Centro de Educação e Serviços Legais para os Refugiados e Imigrantes. Sigla em inglês). Esta resposta de Fallon já tem 18.000 retweets e perto de 150.000 gostos.

Evan Rachel Wood A estrela de Westworld viajou para o Texas (onde está a decorrer a crise com os migrantes a tentar entrar no país norte-americano) e começou a detalhar na sua conta de Twitter as suas acções para ajudar as crianças que se encontram nos estabelecimentos de detenção perto da fronteira. Wood aparece em fotografias a carregar mantimentos para camiões dirigidos aos centros e a brincar com as crianças.

No domingo passado, Wood escreveu que: "desde que ouvi o que se está a passar no seu país por causa da política de separação, tendo andado a pensar no que posso fazer. Viajei de avião para o Texas e vou ficar na região fronteiriça durante os próximos dias para perceber o que eu e nós podemos fazer para ajudar.

Judd Apatow O produtor e director Judd Apatow revelou-se imediatamente contra a política de "tolerância zero". Na terça-feira, anunciou que já doou 10.000 dólares (8.564 euros) à ONG ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis. Sigla em inglês).

No tweet a divulgar a contribuição, Apatow pediu também para outros também ajudarem a associação uma vez que esta está a "combater a insanidade", segundo o próprio.

Chrissy Teigen and John Legend O casal também doou à ACLU, em honra do 72.º aniversário de Donald Trump. "O John e eu estamos ultrajados com as histórias de horror de famílias imigrantes que procuram asilo e refúgio nos EUA, que estão a ser 'destruídas' pelas políticas inumanas da administração de Trump", escreveu Teigen no seu Instagram.

"Nesta ocasião auspiciosa, de forma a 'Fazer o Aniversário de Trump Grande Outra vez', cada membro da nossa família doou 72,000 dólares (61.6633 euros) à ACLU", referiu ainda no mesmo post.

George and Amal Clooney No dia 20 de Junho, o casal George e Amal Clooney anunciou que vão doar 100.000 dólares (85.6435 euros) à ONG Centro Juvenil para os Direitos das Crianças Imigrantes (tradução para português), uma associação que "luta pelos direitos e interesses de crianças imigrantes sem acompanhantes", lê-se no site da mesma.



A par da doação, o casal norte-americano divulgou a seguinte declaração ao The Hollywood Reporter: "'é mesmo verdade que o nosso país retira crianças dos seus pais e coloca-as em centros de detenção?' E quando respondemos sim, eles irão perguntar o que fizemos sobre isto. O que dissemos. Onde nos colocámos (…) Não podemos mudar esta política administrativa, mas nós podemos ajudar a defender as vítimas da mesma".

Tina Fey and Idina Menzel A actriz e a cantora vão oferecer o seu tempo para participar no Concerto pela América, marcado para sábado. A acção de beneficência irá ocorrer no Grande Hall em Nova Iorque e terá números de música, comédia e comentários sobre a situação política vivida. O dinheiro angariado terá como destino as famílias que estão a tentar imigrar para os EUA e se encontram na fronteira do Texas.

Lin-Manuel Miranda O actor, compositor, rapper e escritor tem estado inserido em projectos de beneficência desde Maio. No final deste mês, Lin-Manuel Miranda começou uma campanha para ajudar múltiplas ONGs: Center for Popular Democracy Action, Latino Victory Project, Let America Vote e BlackPAC. Quem contribuiu para alguma destas organizações teve a oportunidade de ganhar bilhetes VIP para o musical Hamilton, criado pelo actor. Miranda também vai participar no rally de sábado Families Belong Together ("As famílias pertencem juntas") em Washington, que tem como objectivo "dizer a Donald Trump e à sua administração para pararem de separar as crianças dos seus pais", segundo o website do projecto.

Hollywood Writers Rooms Nos gabinetes dos escritores de Hollywood, responsáveis por séries de televisão como Brooklyn Nine-Nine e This Is Us criaram a hashtag #OneVidaAtATime, fazendo donativos para a RAICES e pedindo que outras pessoas façam o mesmo. O fundo já reuniu mais de 6 milhões de dólares (pouco mais de 5 milhões de euros) e está perto de atingir o seu objectivo de 6.553 dólares.

Natalie Portman A protagonist de Cisne Negro (2011) começou uma petição para tentar impedir que crianças sejam separadas das suas famílias. Esta já juntou cerca de 460.000 assinaturas e falta pouco para conseguir alcançar o patamar das 500.000 – o necessário para a petição ser entregue à Secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kirstjen Nielsen, à Câmara dos Representantes e o Senado.

Gigi Hadid Como parte do seu trabalho filantrópico como embaixadora internacional da UNICEF, a modelo tem-se mostrado preocupada com a questão política que atravessa os EUA.

Recentemente, teve uma reunião com a CEO da UNICEF, Cheryl Stern, em Nova Iorque e tem pedido doações para ajudar as crianças a reencontrarem as suas famílias.