Bombeiros australianos posam com animais para calendário solidário

Desde 1993 que a organização do Calendário dos Bombeiros Australianos cria projectos solidários para diversas causas. Seguindo a tradição, vários bombeiros australianos estiveram 17 dias a posar para fotografias com gatos, alpacas, cães, coalas, cavalos, lémures, entre outros, com o intuito de vender um calendário solidário e conseguir reunir fundos que serão doados este ano ao Hospital Veterinário de Vida Selvagem da Austrália.