Há 56 minutos

Assembleia da República iluminada com a bandeira LGBT

Durante a noite desta terça-feira a fachada da Assembleia da República estará iluminada com as cores do arco-irís de "forma a assinalar a luta contra o preconceito e a defesa dos direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo" e assinalar o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia.