As imagens da operação policial junto ao edifício da CNN

16:58

O edifício da televisão norte-americana, em Nova Iorque, foi evacuado devido a um à existência de um pacote suspeito no edifício Time Warner. Rapidamente, as autoridades enviaram um complexo dispositivo de segurança para Manhattan com o objectivo de neutralizar a ameaça. Segundo a CNN, o objecto suspeito tinha como destinatário o antigo director da CIA John Brennan.