O funeral do antigo jogador do Benfica realizou-se, esta segunda feira, na Igreja de Santa Maria em Utreta, a sua terra natal. As cerimónias foram seguidas por uma multidão, incluindo vários elementos do Sevilha, o clube onde se formou. O corpo de Reyes foi velado nas instalações do Ramón Sánchez-Pizjuán, por onde passaram mais de 11 mil pessoas.