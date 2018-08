As dúvidas sobre alimentos picantes que sempre quis ver resolvidas

3. Alguns picantes têm efeito na boca, outros no nariz

Dependendo de onde come, o picante terá efeito em partes do corpo diferentes. Num restaurante mexicano os picantes queimam a boca, devido à capsaicina. Alguns estudos indicam que a capsaicina pode combater a rinite. Num restaurante japonês, vai queimar as narinas, porque o wasabi tem isocianato de alilo, em vez de capsaicina. O isocianato de alilo também se encontra em brócolos, mostarda e rabanetes.

