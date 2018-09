As citações mais explosivas e controversas do novo livro sobre Trump

O jornalista do Washington Post Bob Woodward lançou o caos com o seu novo livro - Fear: Trump in the White House (que significa Medo: Trump na Casa Branca). A obra só será publicada nos EUA no dia 11 de Setembro (ainda sem data em Portugal), mas o seu conteúdo já se provou controverso, com declarações cáusticas do actual presidente dos EUA.

Woodward, de 75 anos e mundialmente conhecido por ter revelado o escândalo do Watergate nos anos 70 com outros jornalistas do Washington Post, investigou e recolheu testemunhos de antigos e actuais funcionários da Casa Branca sob o governo de Donald Trump, realizou centenas de horas de entrevistas e obteve acesso a notas, diários e documentos governamentais para escrever o livro, que o jornal norte-americano defende "pintar um retrato lancinante da presidência de Trump".

