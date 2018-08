Aretha Franklin: Fãs começam a despedir-se da rainha do soul

O funeral da cantora só terá lugar na sexta-feira, em Detroit, no Michigan, mas as cerimónias fúnebres já começaram. O corpo de Aretha, vestida de vermelho e de saltos altos, está em câmara ardente no museu Charles H. Wright de História Afro-Americana onde milhares de fãs têm prestado homenagem.

19:48 por SÁBADO

Foto de

Foto de