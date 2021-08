LG cria solução de aquecimento de água económica e inteligente

A Bomba de Calor AQS Monobloco aquece rapidamente as águas sanitárias, mantendo um elevado nível de eficiência energética. Equipado com o reconhecido e exclusivo compressor DUAL Inverter da LG, este novo equipamento fornece uma performance de excelência com uma capacidade de poupança dos custos relacionados com o consumo de energia de até 74% por ano, em comparação com uma caldeira de água quente convencional.





No modo turbo, o compressor DUAL Inverter possibilita um aquecimento da água do depósito 30% mais rápido do que o modo automático. O turbo permite ainda uma recuperação 25% mais rápida do que o modo automático depois de uma hora com o depósito vazio.





Graças a esta tecnologia da LG, a nova Bomba de Calor AQS Monobloco conta com uma classificação energética A+, no caso do modelo de 200 litros, e A++, no modelo de 270 litros. Paralelamente, toda esta operação eficiente é bastante silenciosa, com um volume de apenas 38 decibéis na sua configuração mais baixa. O compressor DUAL Inverter resolve o problema do ruído, proporciona um ambiente confortável mesmo quando instalado em espaços interiores, mas mantém a temperatura desejada, resultando numa maior eficiência energética geral e uma operação mais duradoura.