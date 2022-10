PME mostram diversidade e dinamismo no caminho da sustentabilidade

As PME são os alicerces sólidos da economia europeia. São 99% das empresas da União Europeia, representam 2/3 do emprego no setor privado e contribuem para 56% do valor acrescentado gerado pelas empresas europeias. O Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, SME EnterPRIZE, existe já em nove países europeus, onde o Grupo Generali está presente e este ano chega a Portugal para premiar a sustentabilidade ambiental e incentivar as PME com melhores práticas. Apesar de a iniciativa abranger a sustentabilidade ambiental, social e do bem-estar dos colaboradores e suas famílias esta primeira edição em Portugal privilegiou a sustentabilidade ambiental.

A Sábado e o Correio da Manhã, são parceiros media e a consultora EY como “knowledge partner”. O júri é composto por reconhecidas personalidades independentes vindas do meio académico, empresarial, associativo e institucional.

Um grande número de candidaturas

Na sua intervenção, Pedro Carvalho, CEO da Tranquilidade | Generali, sublinhou a surpresa dos organizadores com a quantidade e a qualidade das candidaturas a este prémio. O que vem mostrar que o tecido empresarial português tem cada vez mais pequenas e médias empresas com qualidade, e em algumas áreas está na linha da frente. Este prémio alia “o incentivo e o apoio às PME – de quem somos parceiros – à promoção da sustentabilidade”, referiu o CEO.



Para este responsável, “a sustentabilidade será cada vez mais diferenciadora, quer na retenção e atração de talento, quer na produtividade e no sucesso no mercado, já para não falar do cumprimento dos aspetos regulatórios, que são cada vez mais fortes”. A promoção da sustentabilidade é uma política central do Grupo Generali, não só aplicada ao grupo, mas também aos seus clientes, parceiros, fornecedores, e como investidor. Recordemos que as seguradoras gerem 11 triliões de euros em ativos na Europa. Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que esteve em representação do ministro do Ambiente e da Ação Climatica, saudou a Tranquilidade por esta iniciativa, que considerou muito bem-sucedida, e notou o grande número de candidaturas e a diversidade e energia muito grande que revelam, bem como a profunda interligação entre sustentabilidade ambiental, social e organizacional. Para este responsável, para as próximas edições, os desafios continuam a ser o de assegurar o envolvimento de empresas de todo o País e o de garantir que no futuro seja uma empresa portuguesa que ganha a final europeia deste prémio.



Sustentabilidade tratada de forma séria

Manuel Mota, partner da consultora EY, sublinhou a forma séria como o tema da sustentabilidade foi tratado neste prémio. A sustentabilidade cria valor quando é tratada pelas empresas de forma séria e contribui para criar uma relação de confiança com os consumidores que é a base da sustentabilidade de longo prazo de qualquer organização. Idem para a construção de organizações saudáveis que atraem e retêm o melhor talento e que contribuem para a comunidade. As organizações que trabalhem a dimensão consumidor, a dimensão humana e a dimensão sociedade vão ser capazes de criar valor naquilo que é a dimensão financeira.

“Não se trata de ‘climate change’ mas sim de ‘system change’.” Foi com esta citação que Roberta Medina, que se assumiu “não uma especialista, mas uma convertida à sustentabilidade”, abriu a sua intervenção sobre o caminho que o Rock in Rio fez na área da sustentabilidade. A presidente da Better World S.A., que organiza o Rock in Rio, relembrou que desde 2001 que o evento tem como mote “Para um Mundo Melhor”, assumindo, desde o início, uma missão de paz e de responsabilidade social. No entanto, no caso da sustentabilidade ambiental, houve uma evolução ao longo dos anos, uma aprendizagem por parte da sua organização, até ao momento em que, já em 2022, o Rock in Rio consegue produzir o seu primeiro relatório de sustentabilidade. Um caminho sem retorno e que vai prosseguir, com os parceiros, fornecedores e colaboradores do Rock in Rio.

Modelos de negócio sustentáveis são viáveis para as PME?

O painel de debate que se seguiu, conduzido por João Ferreira, da CMTV, e que envolveu a assistência, foi dominado pela consciência das dificuldades práticas que as PME enfrentam no caminho da sustentabilidade. A viabilidade dos modelos de negócio sustentáveis, a rede de apoios institucionais, e a capacidade (ou incapacidade) técnica e organizacional das PME para seguir este caminho foram questionados pelos presentes.

Para Gonçalo Salazar Leite, presidente da Comissão de Acompanhamento da Rede PME Inovação, “o tecido económico das PME em Portugal é dinâmico e inovador, mas está pouco estruturado e capitalizado”. O que explica as dificuldades de execução de estratégias de sustentabilidade apesar da consciência generalizada da sua necessidade. Como referiu este responsável: “Estes prémios são recompensas e incentivos importantes, mas com a situação económica a degradar-se vão colocar-se dilemas entre a rentabilidade e a sustentabilidade, entre o que é urgente e o que é importante. Em tempos de crise, as empresas estão preocupadas com o fim do mês e não com o fim dos tempos.”

Internacionalização promove sustentabilidade

Também a este propósito, foi debatida a ação do Fundo Ambiental, com a intervenção de Alexandra Ferreira de Carvalho, diretora do Fundo e secretária-geral do Ministério do Ambiente. Foram reconhecidas insuficiências nos apoios e prometidas propostas de alteração legislativa que poderão alargar o raio de ação do Fundo.



Do lado do privado, Margarida Couto, presidente da Associação GRACE – Empresas Responsáveis, considera que o crescimento do número de associados, que acelerou apesar da pandemia, é um excelente sinal da evolução das empresas. Anotou igualmente o efeito positivo que a viragem para o mercado internacional tem tido na consciência das PME no que se refere à necessidade de práticas de sustentabilidade. A integração em cadeias de valor globais, com clientes e parceiros mais sofisticados e mais exigentes em termos de sustentabilidade, tem provocado uma evolução positiva neste domínio por parte das PME nacionais. Neste contexto, a Tranquilidade | Generali tem dado o exemplo e encorajado as melhores práticas, nota João Barata, Chief Insurance Officer da Tranquilidade: “Como organização temos como objetivo ser ‘carbon neutral’ em 2030. Como investidores também estamos a fazer esse caminho, com processos claros e etapas bem definidas.” Os estudos promovidos pelo Grupo Generali mostram que modelos de negócio sustentáveis ajudam a garantir o sucesso das empresas no longo prazo e recuperações mais rápidas de situações de crise. E mostram também existir uma relação entre comportamentos sustentáveis e performance financeira.