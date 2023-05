Nova fábrica no caminho da sustentabilidade

Quando a Promecel ganhou uma menção honrosa no SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, em 2022, esta empresa industrial, que atua nos ramos da metalomecânica de precisão e para a distribuição de energia elétrica, estava a estrear uma nova fábrica, pensada de raiz para ser mais sustentável. Para a gestão da empresa a sustentabilidade foi a chave para tornar a operação mais eficiente, acomodar o crescimento do negócio, ganhar clientes em mercados mais exigentes e melhorar as condições de trabalho dos colaboradores.

Uma das dimensões em que essa aposta se revelou certa de forma mais rápida foi no investimento em energia renovável e na poupança de energia, como sublinhou Frederico Jacob, diretor de produção da Promecel. A maior utilização de luz natural, a instalação de iluminação por leds e o melhor isolamento das instalações, entre outras medidas, permitiu reduzir consideravelmente o consumo de energia. Também particularmente feliz, no contexto do aumento dos custos da energia, foi a aposta na instalação de painéis fotovoltaicos, que agora fornecem uma grande percentagem da energia da fábrica. "Nesta conjuntura económica, esta foi uma aposta que acelerou muito o retorno do nosso investimento", afirma Frederico Jacob.

Aposta certa nas energias renováveis

Na dimensão da redução do impacto ambiental da fábrica, a aposta na modernização dos equipamentos, revisão dos processos de fabrico e instalação de uma nova unidade de águas residuais permitiu reduzir o desperdício e os efluentes da produção. Segundo o diretor, esta modernização e aumento da sustentabilidade permitiu à Promocel abordar clientes em mercados com maiores exigências ambientais, com maior probabilidade de sucesso. "Estamos a ser considerados e procurados por novos clientes de mercados mais interessantes", nota, com satisfação.

Na construção da fábrica, situada no distrito de Braga, foram também consideradas questões de sustentabilidade mais amplas, refere Eliana Lopes, responsável de qualidade e ambiente da Promecel. Desta forma, foram construídas áreas sociais nobres para os mais de 100 colaboradores e foi criada uma área verde, com cerca de 3000 m2, onde foram plantadas 60 árvores, junto a fábrica. Refira-se que a Promecel já vinha prosseguindo uma política social ativa, com seguros de saúde, prémios de maternidade e paternidade, entre outros benefícios.

Políticas sociais ativas

Mais recentemente, e procurando mitigar o impacto da inflação, a empresa lançou um programa de descontos para os trabalhadores junto dos negócios locais. A empresa também tem sido proativa na promoção da utilização do transporte público, com a colaboração da empresa municipal de transportes de Braga, e mais recentemente, no apoio à adoção de veículos elétricos, com a instalação de carregadores elétricos.

A aposta na sustentabilidade e distinções como o SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME vieram incentivar a gestão a procurar mais formas de aumentar a sustentabilidade, e vieram aumentar a consciência ambiental dos colaboradores. Segundo Eliana Lopes, nota-se "um aumento dos comportamentos mais sustentáveis por parte dos colaboradores". Da parte da gestão vão continuar os esforços de aumento da sustentabilidade: "Estamos a trabalhar com os clientes na reutilização e na redução do desperdício nas embalagens, e estamos a estudar com os fornecedores a adoção de matérias-primas e soluções menos poluentes".