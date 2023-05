Moda sustentável ganhou prémio

O projeto "Leather Goods by Belcinto" está a acabar com o desperdício e as sobras de matéria-prima na Belcinto, empresa de fabrico de artigos em pele, fundada em 1961, situada em São João da Madeira. E foi com este projeto que esta empresa, que sempre teve uma grande preocupação com a sustentabilidade, ganhou a primeira edição do Prémio SME EnterPRIZE / Prémio de Sustentabilidade para PME em 2022.

Como explica Ana Maria Vasconcelos, diretora-geral da Belcinto, "a partir dos excedentes de matéria-prima das coleções e produtos que fazemos para clientes, fabricamos produtos nossos, que reutilizam a totalidade desse material. São peças únicas, de grande qualidade, mas dentro do conceito de desperdício zero". Na verdade, sublinha a responsável, "na Belcinto a sustentabilidade sempre foi uma preocupação e ao longo dos anos temos sempre investido com o intuito de nos tornarmos mais sustentáveis. Foi assim que surgiu o projeto de criar produtos de marroquinaria utilizando apenas materiais disponíveis em stock, nunca dando origem a novas sobras".

Trazer mais sustentabilidade à moda

Para alcançar esse ideal de acabar com o desperdício de matéria-prima, as equipas da Belcinto têm de pensar e desenvolver peças de forma a realizar todo o potencial dos materiais, garantir a funcionalidade das peças e satisfazer os clientes. "Transformamos o desperdício em produtos que são nossos. É o caso do saco ‘Charlie’, um modelo que já fazemos há muitos anos. São objetos únicos, com produção quase peça a peça, contrariando a produção em massa, trazendo mais sustentabilidade à moda", afirma Ana Maria Vasconcelos.

A Belcinto é uma empresa familiar, que juntou duas famílias neste projeto, e que sempre se dedicou ao fabrico de artigos em pele. Inicialmente só produzia cintos, mas diversificou rapidamente a produção, primeiro para as malas e sacos de viagem, e depois para todo o tipo de artigos em pele. Nos últimos 30 anos a empresa virou-se progressivamente para o mercado internacional, que já representa mais de 90% da sua faturação. A empresa sempre se posicionou na gama média/alta e tem já uma presença no mercado do luxo. A Belcinto trabalha essencialmente a "private label", mas vende com marca própria em alguns mercados, com um posicionamento de sustentabilidade.

Candidatura foi natural

Para Ana Maria Vasconcelos, "a candidatura ao prémio SME EnterPRIZE surgiu de forma natural". A Belcinto já tinha sido a primeira empresa do seu setor a ter uma certificação ambiental e tem vindo a trabalhar sempre na redução do consumo de energia e de água, e na redução de resíduos e desperdício. A empresa interveio igualmente na sustentabilidade do processo produtivo, investiu na substituição de materiais por materiais mais ecológicos e tem projetos em desenvolvimento na área da bio economia. Tudo isto configura uma estratégia de aposta na sustentabilidade, que nunca parou, nem nos anos da pandemia. "Um caminho sem retorno", afirma a responsável.

Neste caminho, a atribuição do prémio SME EnterPRIZE é um marco muito importante para a empresa. "É uma distinção que deu mais visibilidade e credibilidade à marca Leather Goods by Belcinto, mas que sobretudo inspirou os nossos colaboradores a permanecerem focados na ambição de criar um mundo melhor e mais sustentável", afirma a diretora-geral da empresa.