ALGAplus: heróis europeus da sustentabilidade

Na final europeia deste prémio, realizada em Bruxelas, a empresa de Ílhavo foi uma das nove PME europeias distinguidas como sendo os novos "Heróis Europeus da Sustentabilidade". Escolhido de entre mais de 6.600 PME em nove países europeus, o projeto da ALGAplus tem, segundo o júri europeu, "um enorme potencial para contribuir para um futuro mais sustentável".

Já na primeira edição do SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, em Portugal, este projeto tinha sido distinguido com uma menção honrosa. Para Helena Abreu, gestora e cofundadora da ALGAplus "o prémio europeu e o evento em Bruxelas foram extremamente inspiradores e aumentaram a vontade de fazer mais e melhor!"

Produção de algas melhora ria

Criada em 2012, a partir de um projeto académico de dois biólogos portugueses, a ALGAplus desenvolveu um projeto com características únicas, com um modo de produção eminentemente sustentável e que tem um impacto positivo no ecossistema local. Segundo Helena Abreu, a empresa é "o exemplo puro da economia circular e azul". "Fazemos a produção integrada biológica de peixes e algas em antigas aquaculturas na ria de Aveiro. Reciclamos os nutrientes dos peixes para alimentar as algas marinhas, dispensando qualquer fertilizante. Desta forma, fazemos regressar à ria de Aveiro a água utilizada pelos nossos peixes e algas, agora completamente limpa, contribuindo de forma positiva para o equilíbrio de uma zona ambiental particularmente sensível."

As algas marinhas cultivadas pela ALGAplus são utilizadas na alimentação humana, cosmética, bem-estar, farmacêutica e saúde animal. E mais recentemente, na produção de biomateriais. A empresa exporta a grande

maioria da sua produção e os principais clientes são empresas na Europa, Austrália, Canadá e Estados Unidos, que usam as algas como ingredientes nos mais diversos produtos, a grande maioria para alimentação humana.

Portugueses devem comer mais algas

Mas uma das grandes "lutas" da ALGAplus é levar os portugueses a usar mais algas na sua alimentação, desmistificando o seu consumo e incorporando este ingrediente no dia a dia, como já aconteceu anteriormente na história, nomeadamente nos Açores e em zonas da costa norte de Portugal. Com este objetivo, a empresa tem dinamizado a utilização das algas na restauração e tem produtos próprios (através das marcas Tok de Mar e Companhia das Algas) ou desenvolvidos em parceria.

"Em Portugal trabalhamos com quase todos os chefes Michelin e temos grande aceitação na restauração premium", sublinha Helena Abreu, prosseguindo: "Na distribuição começámos com as lojas de produtos biológicos, mas já estamos a entrar na grande distribuição." Na sua gama de produtos próprios, a ALGAplus inclui, para além de algas em vários formatos, conservas com algas, sal com algas, entre outros. Em parceria, a ALGAplus desenvolveu alimentos como mel aromatizado, manteigas e cremes de barrar vegan e, mais recentemente, com a Paladino, a "maionese do mar".

Alimentação com algas vai crescer

Segundo a ALGAplus, a utilização das algas marinhas na alimentação humana está mais desenvolvida fora de Portugal. Aos portugueses ainda falta descobrir a variedade de sabores e de propriedades nutricionais das algas. Um alimento que pode complementar a dieta dos portugueses e contribuir para uma vida mais saudável, consumindo um recurso natural, sustentável, e agora, local.

Refira-se que, na sua segunda edição, cujo período de candidaturas está a decorrer, o Prémio SME EnterPRIZE vai continuar a incentivar modelos de negócio sustentáveis e a dar visibilidade às PME que desenvolvem boas práticas.

O SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, é uma iniciativa da Tranquilidade e do Grupo Generali, em parceria com o Correio da Manhã e a SÁBADO.