A química da sustentabilidade

Foi a vencedora da terceira edição do SME EnterPRIZE – Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, promovido pela Generali Tranquilidade e isso ajudou-a a afirmar-se. Um ano depois, a EcoX, uma empresa portuguesa fundada em 2016, em Penela, continua a crescer e a inovar, fiel à sua missão: transformar resíduos em soluções de higiene sustentáveis, com impacto positivo no ambiente e na criação de uma economia circular.

“Durante este ano reforçámos o nosso conceito de upcycling”, explica César Henriques, CEO e fundador da EcoX. “Continuámos a desenvolver produtos que valorizam resíduos e lançámos novas soluções, incluindo uma linha de produtos que aproveita outros tipos de resíduos além do óleo alimentar usado”, revela. A empresa prepara agora o lançamento de uma gama inovadora que incorpora subprodutos do retalho alimentar, como resíduos de fruta, em detergentes e produtos de limpeza. “É uma forma de dar nova vida a mais matérias que, de outra forma, seriam desperdiçadas”, sustenta o responsável.

A ideia da EcoX surgiu ainda nos tempos de doutoramento de César Henriques, na Universidade de Coimbra. “Ouvi na rádio que alguém fazia sabão a partir de azeite. Pensei que não fazia sentido usar um produto caro e essencial quando podíamos aproveitar um resíduo — o óleo alimentar usado — que tantas vezes é deitado fora.” Da curiosidade científica nasceu assim um projeto de investigação que permitiu a criação de uma tecnologia patenteada, que se tornou a base deste novo negócio. Incubada no Instituto Pedro Nunes da Universidade de Coimbra, a EcoX começou então a trabalhar no processo industrial de conversão de óleos alimentares usados em detergentes líquidos biodegradáveis.

Educação para a sustentabilidade

Desde o princípio, a sustentabilidade está presente em todas as dimensões do negócio da EcoX. “Nesta empresa, a sustentabilidade não é apenas um chavão de marketing”, sublinha César Henriques. “Está em tudo o que fazemos, desde a escolha dos materiais das embalagens até à matéria-prima que utilizamos.” Com este espírito, a EcoX começou também por apostar na sensibilização dos consumidores e na criação de mercado para os seus produtos. “Logo no início criámos um kit educativo para crianças, que permite converter óleo usado em sabão e promover hábitos de reciclagem em casa”, recorda o responsável.

A matéria-prima para os produtos da EcoX é obtida através de parcerias com empresas especializadas na recolha de óleo alimentar usado, que trabalham com hotéis, restaurantes e municípios. “Estas parcerias são essenciais para garantir o nosso abastecimento contínuo e para transformar um resíduo num recurso para um novo produto”, explica César Henriques. Os benefícios ambientais desta aposta são evidentes: ao reaproveitar óleos usados, a EcoX evita a contaminação de solos e águas, reduz a extração de matérias-primas virgens e incentiva a reutilização através da venda a granel e de embalagens recicláveis. “Os nossos produtos têm baixo impacto ambiental, são biodegradáveis e seguros para pessoas, animais e ecossistemas”, resume o fundador.

Crescimento com propósito

Um ano após o prémio, o balanço é positivo: “Mantivemos um crescimento contínuo e sustentável”, afirma César Henriques. “A notoriedade da marca aumentou, tanto pela qualidade dos produtos como pelo reconhecimento de prémios como o SME EnterPRIZE. Estes prémios dão confiança ao consumidor e ajudam-nos a ganhar visibilidade”, diz. A distinção teve, aliás, impacto direto na expansão. “Hoje temos mais pontos de venda, estamos mais próximos dos consumidores, e já demos os primeiros passos em mercados internacionais, com contactos promissores na Europa”, revela o diretor-geral. A empresa oferece atualmente mais de 100 referências de produtos para uso doméstico e profissional, desde detergentes para roupa e loiça até soluções de higiene pessoal.