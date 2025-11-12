A química da sustentabilidade

Foi a vencedora da terceira edição do SME EnterPRIZE –
Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, promovido pela Generali
Tranquilidade e isso ajudou-a a afirmar-se. Um ano depois, a EcoX, uma empresa
portuguesa fundada em 2016, em Penela, continua a crescer e a inovar, fiel à
sua missão: transformar resíduos em soluções de higiene sustentáveis, com
impacto positivo no ambiente e na criação de uma economia circular.
“Durante este ano reforçámos o nosso conceito de upcycling”,
explica César Henriques, CEO e fundador da EcoX. “Continuámos a desenvolver
produtos que valorizam resíduos e lançámos novas soluções, incluindo uma linha de
produtos que aproveita outros tipos de resíduos além do óleo alimentar usado”,
revela. A empresa prepara agora o lançamento de uma gama inovadora que
incorpora subprodutos do retalho alimentar, como resíduos de fruta, em
detergentes e produtos de limpeza. “É uma forma de dar nova vida a mais matérias
que, de outra forma, seriam desperdiçadas”, sustenta o responsável.
A ideia da EcoX surgiu ainda nos tempos de doutoramento de
César Henriques, na Universidade de Coimbra. “Ouvi na rádio que alguém fazia
sabão a partir de azeite. Pensei que não fazia sentido usar um produto caro e
essencial quando podíamos aproveitar um resíduo — o óleo alimentar usado — que
tantas vezes é deitado fora.” Da curiosidade científica nasceu assim um projeto
de investigação que permitiu a criação de uma tecnologia patenteada, que se
tornou a base deste novo negócio. Incubada no Instituto Pedro Nunes da
Universidade de Coimbra, a EcoX começou então a trabalhar no processo
industrial de conversão de óleos alimentares usados em detergentes líquidos
biodegradáveis.
Educação para a sustentabilidade
Desde o princípio, a sustentabilidade está presente em todas
as dimensões do negócio da EcoX. “Nesta empresa, a sustentabilidade não é
apenas um chavão de marketing”, sublinha César Henriques. “Está em tudo
o que fazemos, desde a escolha dos materiais das embalagens até à matéria-prima
que utilizamos.” Com este espírito, a EcoX começou também por apostar na
sensibilização dos consumidores e na criação de mercado para os seus produtos.
“Logo no início criámos um kit educativo para crianças, que permite
converter óleo usado em sabão e promover hábitos de reciclagem em casa”,
recorda o responsável.
A matéria-prima para os produtos da EcoX é obtida através de
parcerias com empresas especializadas na recolha de óleo alimentar usado, que
trabalham com hotéis, restaurantes e municípios. “Estas parcerias são
essenciais para garantir o nosso abastecimento contínuo e para transformar um
resíduo num recurso para um novo produto”, explica César Henriques. Os benefícios ambientais desta aposta são
evidentes: ao reaproveitar óleos usados, a EcoX evita a contaminação de solos e
águas, reduz a extração de matérias-primas virgens e incentiva a reutilização
através da venda a granel e de embalagens recicláveis. “Os nossos produtos têm
baixo impacto ambiental, são biodegradáveis e seguros para pessoas, animais e
ecossistemas”, resume o fundador.
Crescimento com propósito
Um ano após o prémio, o balanço é positivo: “Mantivemos um
crescimento contínuo e sustentável”, afirma César Henriques. “A notoriedade da
marca aumentou, tanto pela qualidade dos produtos como pelo reconhecimento de
prémios como o SME EnterPRIZE. Estes prémios dão confiança ao consumidor e
ajudam-nos a ganhar visibilidade”, diz. A
distinção teve, aliás, impacto direto na expansão. “Hoje temos mais pontos de
venda, estamos mais próximos dos consumidores, e já demos os primeiros passos
em mercados internacionais, com contactos promissores na Europa”, revela o
diretor-geral. A empresa oferece atualmente mais de 100 referências de produtos
para uso doméstico e profissional, desde detergentes para roupa e loiça até
soluções de higiene pessoal.