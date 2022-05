“Queremos dar o devido valor às PME que se distinguem pelas boas práticas de sustentabilidade ambiental”

A sustentabilidade é, há muito, um dos pilares estratégicos do Grupo Generali e da Tranquilidade. Para Pedro Carvalho, CEO da Tranquilidade, a iniciativa SME Enterprize vem dar incentivos e visibilidade, a nível europeu, às PME’s que assumem a sustentabilidade como elemento central de uma estratégia de negócio inteligente.

Porque é que uma seguradora lança um prémio na área da sustentabilidade dirigido às PME?

A sustentabilidade é, há muito, um dos pilares estratégicos do Grupo Generali e da Tranquilidade e os tempos que vivemos vieram acentuar a necessidade de nos focarmos em todas as frentes do tema: ambiental, social e económica. Este é um desafio para todos nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos e enquanto agentes económicos.

O SME EnterPRIZE é uma iniciativa que cruza estas vertentes e com a qual queremos dar o devido valor às PME que atuam em Portugal e que se distinguem por aliar boas práticas de sustentabilidade ambiental, de inovação e de negócios, dando-lhes incentivos e visibilidade. Assim, esperamos não só reconhecer as melhores PME, mas também inspirar outras empresas a fazer o mesmo e melhor.

Acreditamos que, deste modo, cumprimos um dos nossos desígnios que é o de sermos os parceiros para toda a vida das empresas, ajudando-as a crescer; as empresas são os motores da economia. Em Portugal as PME representam 98% das empresas e têm um grande impacto na economia e nas regiões e comunidades em que estão implantadas. Incentivarmos práticas de sustentabilidade nas PME é incentivarmos práticas de sustentabilidade na sociedade em geral.





Os riscos ambientais e a sustentabilidade são áreas relevantes para a atividade seguradora? Porquê?

Os riscos ambientais são uma evidência, o planeta está a dar-nos cada vez mais sinais de que o mundo que conhecemos já não existe. Mas nós acreditamos que podemos reverter este processo, se todos tivermos consciência e metermos mão à obra, com ações concretas.

A sustentabilidade é um impulsionador da nossa estratégia de negócios. Os três pilares da estratégia do grupo Generali estão alinhados com as promessas da nossa Carta de Compromisso de Sustentabilidade. Ser parceiro para toda a vida dos nossos clientes, mudando o foco dos produtos para as necessidades dos nossos clientes, viver a comunidade e capacitar os nossos colaboradores com novas competências são apenas alguns dos exemplos da abordagem sustentável do grupo Generali.

No âmbito empresarial, ajudamos as empresas a antecipar e a prevenir perdas e danos por riscos ambientais e ajudamos também a evitar danos à natureza, mitigando eventos que possam incluir atividades poluentes. Aliás, um dos prémios que a PME vencedora do SME EnterPRIZE ganha é exatamente um diagnóstico global de segurança vocacionado para riscos patrimoniais com identificação de potenciais riscos ambientais.





Sabemos que o dia a dia de uma PME é consumido com preocupações de curto prazo. Porque deve uma PME dedicar recursos à sustentabilidade?

O planeamento, a antecipação e prevenção do risco são palavras-chave para todas as empresas, independentemente da sua dimensão. As PME devem focar e fortalecer o seu desempenho na economia verde e reforçar relações com a cadeia de valor.

Nos nossos dias, a atividade económica está cada vez mais regulada, exigindo das empresas uma visão muito clara dos objetivos a médio-longo prazo e o planeamento das ações em alinhamento com uma estratégia de crescimento bem definida, o que implica focar na sustentabilidade da atividade e do negócio, em todas as vertentes ESG.