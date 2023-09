As melhores memórias e as campanhas-surpresa

Os Prémios Eficácia realizam-se há 19 anos e, quando se trata de apelar à memória dos jurados, não só enquanto candidatos, mas também como espectadores surgem muitas recordações diferentes.

Para Manuel Gravata, head of creative strategy da consultora NTT Data, "a primeira edição foi sem dúvida um marco importante porque, pela primeira vez, surgiam prémios nos quais a criatividade aparecia diretamente ligada à eficácia das campanhas". Já Mónica Sousa, country marketing manager da Ikea, recorda com carinho a edição de 2018: "Tinha acabado de entrar na Ikea e a Ikea, em parceria com a MediaCom, ganhou vários prémios com a ação feita com a Rádio Comercial, em que a equipa das manhãs passou a noite na Ikea. Foi uma ação que partiu de um comentário em antena do Nuno Markl e que foi muito bem capitalizado. Ainda hoje falamos do impacto que essa ação teve", conta. Na mesma linha de pensamento, Rafael Buciani, diretor de estratégia da agência O Escritório, admite que o momento mais memorável foi "subir ao palco em 2022" quando a agência onde trabalha ganhou um ouro pela campanha da Super Bock e "ter a honra de agradecer aos companheiros e clientes pelo grande trabalho que realizam".

Há sempre algo inesperado

Apesar de todos os membros do júri estarem ligados à área de comunicação e marketing, o mercado é tão grande e diverso que, inevitavelmente, não conhecem todas as campanhas existentes. Por isso mesmo, já foram surpreendidos em algumas edições dos Prémios. "Existem sempre campanhas, em todas as edições, que por alguma razão nos ‘passaram ao lado’ e que, quando vemos os casos, ficamos surpreendidos com o seu alcance e os seus resultados", explica Manuel Gravata, da NTT Data. Exemplo disso foi "o Grande Prémio do ano passado [atribuído à Azgard Nine Limited]". "Impressionou-me não só pelos resultados, mas pela consistência do caso e forma como estava montado", admite o head of creative strategy da consultora.

Mónica Sousa, da Ikea, viu, pela primeira vez, "no ano passado, a campanha Baby Zippy que foi premiada" e achou "muito interessante". Rafael Buciani, da agência O Escritório, admite que também foi na edição de 2020 que conheceu "a campanha da Tux&Gill para a associação Acreditar sobre o Luto Parental" e achou "incrível o impacto que teve".

Para a edição deste ano dos Prémios Eficácia a expectativa está, naturalmente, "elevada". Ana Allen Lima, da CUF, espera também que seja "um momento de crescimento profissional" para ela e "para os restantes elementos do Júri": "Há quem diga que ser parte do Júri dos Prémios Eficácia é como fazer uma pós-graduação de Marketing avançada, pelo que a minha expectativa é elevada", assegura.