Quais são as marcas em que os portugueses mais confiam?

A iniciativa Powerful Brand | Marcas com Valor teve a sua primeira edição em 2021. Na sua base tem uma ferramenta desenvolvida pela Marktest, que mede o valor das marcas nas dimensões da Sustentabilidade, da Inovação, da Ética e do Propósito da marca. A cerimónia que marcou o fim desta segunda edição foi moderada por Marta Leite de Castro e contou com a presença dos representantes das grandes marcas que se distinguiram no mercado nacional: as Marcas dos Portugueses.

No discurso de abertura da conferência, Nuno Tiago Pinto, diretor da SÁBADO, salientou a importância da parceria com a Marktest. Realçou ainda que a ferramenta desenvolvida para distinguir as Marcas com Valor reflete uma escolha real do consumidor em relação às principais marcas. O facto de a SÁBADO ser uma das marcas com mais força e nome no mercado da comunicação social justificou a associação a esta iniciativa que já vai no segundo ano consecutivo. Nuno Tiago Pinto manifestou ainda o empenho em continuar a distinguir estas marcas no futuro.



Neste contexto, Jorge Fonseca Ferreira, chairman da Marktest, recordou que a Marktest em associação com a Cofina, apostou desde o ano passado nesta iniciativa, de forma diferenciada de muitos outros estudos que procuram distinguir as marcas consoante o seu valor. Sublinhou que o estudo da Powerful Brand não é um prémio para as marcas, e que elas são distinguidas pelos próprios consumidores.



Jorge Fonseca Ferreira acrescentou que a Marktest conduziu este estudo com o mesmo rigor que costuma utilizar no seu conjunto de práticas em termos de estudos de mercado. É um estudo que não se resume a ficar em primeiro lugar ou a receber a estatueta de distinção, pois tem informação muito importante para as marcas relativamente àquilo que os consumidores pensam, e que pode ser extremamente útil na definição das suas estratégias de marketing. O chairman reforçou ainda a aposta da Marktest neste projeto, e a vontade em dar continuidade a esta parceria.