Powerful Brand abre portas à segunda edição

Depois do sucesso atingido no ano de lançamento, já está em campo a segunda edição da Powerful Brand – Marcas com Valor, uma iniciativa conjunta da sábado e da Marktest. Com o intuito último de destacar e dar a conhecer as marcas mais poderosas em Portugal, a Powerful Brand assume-se também como uma ferramenta de benchmark que mede o valor das marcas, a partir de KPI, nos territórios da sustentabilidade, da ética, da inovação e do seu propósito.

Uma Powerful Brand é uma marca que é entendida como acrescentando valor efetivo aos seus clientes, mas também à sociedade de uma forma geral. Uma ideia que tem subjacente valores como uma maior confiança e mais credibilidade além de ser também uma marca que passa uma imagem de inovação e sustentabilidade, premissas cada vez mais relevantes nos dias que correm. Não será por acaso que as Powerful Brand são conhecidas por criarem laços fortes com os seus consumidores, muito ligadas à parte emocional, do respeito e da admiração. E são estes mesmos laços que vão levar o cliente a acreditar, valorizar e recomendar a marca. Porque a escolha recai sempre nas marcas de que mais gostamos.





O que 2022 traz de novo



Lançada em 2021, esta iniciativa contou então com 79 marcas distinguidas em diferentes setores e foram ainda realizados seis webinars setoriais com a presença de agentes ativos na área do marketing e da comunicação.

Mas a edição deste ano traz consigo um conjunto de novidades apresentadas durante o evento de lançamento. Ao longo dos próximos três meses, vão ser analisadas mais de 300 marcas em 74 setores de atividade em Portugal, da saúde às telecomunicações, passando por retalho alimentar, energia, setor automóvel ou banca, entre tantos outros.

Uma outra mudança desta segunda edição tem a ver com a criação de um Conselho Estratégico – Powerful Brand que junta as 16 marcas vencedoras da edição 2021 em 16 grandes segmentos diferentes. Os profissionais que integram o Conselho Estratégico atuam na área de marketing das suas empresas e, ao longo dos próximos três meses, vão dar voz aos videocasts que serão lançados no site da sábado e da iniciativa. Todos juntos prometem novo sucesso desta iniciativa, trabalhando no sentido de identificar as marcas com valor e que são também as marcas dos portugueses.