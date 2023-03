"Estamos ao lado dos portugueses, apoiando as famílias e as empresas”

A solidez que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem demonstrado nos últimos anos foi premiada. A marca Caixa tem valor, é credível e transparente, levando a que tenha sido distinguida como Powerful Brand, uma iniciativa da sábado, em parceria com a Marktest. Em entrevista, Raquel Vila Verde, diretora de Comunicação e Marca da CGD, fala desta distinção, da sua relevância e do universo desta instituição bancária.

Os consumidores portugueses decidiram distinguir a marca Caixa Geral de Depósitos na categoria de Banca. Qual a importância deste reconhecimento para as marcas portuguesas? Ser uma Powerful Brand é ser uma marca reconhecida pelos consumidores, clientes e não clientes, e essa é a maior distinção a que uma empresa pode ambicionar. Sustentabilidade, propósito e inovação, indicadores considerados neste estudo, são de enorme importância para qualquer marca.

A confiança depositada na Caixa, através deste reconhecimento, tem, naturalmente, um valor acrescido para nós, sobretudo se analisado à luz de um mercado concorrencial e exigente a nível global, em que os portugueses reforçam a sua confiança no único banco com capital 100% português.

Somos uma marca sólida, suportada em 146 anos de história, em que estamos de forma consistente ao lado dos portugueses, apoiando as famílias e as empresas, contribuindo para o desenvolvimento da economia portuguesa e gerando valor para a sociedade, com confiança e solidez.

No seu entender quais são os parâmetros mais relevantes quando se avalia uma marca? Confiança, ética, governance, solidez e transparência são atributos em que é fundamental investir para garantir a sustentabilidade de uma marca, neste caso, de um banco. O tema da reputação é estratégico para a Caixa, sendo que, historicamente, a Caixa tem sido o banco com maior notoriedade, por referência ao setor no qual opera em Portugal. Renovámos, pelo terceiro ano consecutivo, a liderança como marca mais atrativa a novos clientes, confirmando o reconhecimento e preferência por "não clientes" e somos a marca com melhor reputação emocional no setor financeiro em Portugal, segundo o estudo da Repscore de 2022.

Apesar de estudos recentes confirmarem a liderança da Caixa como o banco de maior relevância, confiança, admiração, preferência e recomendação dos portugueses, por referência aos seus pares, nunca deixamos de ouvir os nossos clientes, perceber as suas necessidades e expectativas, garantindo que o retorno que temos, sobre o que querem e como querem, é respondido. Este envolvimento com a marca e a gestão de expectativas é fundamental na avaliação que um cliente faz da nossa marca.





A caixa tem hoje o Plano de Formação mais ambicioso da banca Raquel Vila Verde, diretora de Comunicação e Marca da CGD

O que faz da Caixa Geral de Depósitos uma Powerful Brand? Pode dar exemplos?

Somos o banco de confiança dos portugueses e, em contextos de especial incerteza, como o que vivemos nos últimos anos, apoiámos, com soluções eficazes, sentido de urgência e planos de ação efetivos, de forma rápida e proativa, as famílias e as empresas portuguesas, e continuamos a fazê-lo. Defendemos relações de proximidade, mesmo em contexto de atendimento à distância, apostando em tecnologia e inovação e no melhor serviço de atendimento ao cliente, reconhecido a nível internacional. Investimos em tecnologia e digitalização e apoiamos as empresas na sua transição para uma economia de energia verde.

No âmbito de recursos humanos, a nossa cultura organizacional assenta na valorização contínua dos colaboradores, promovendo o mérito, a iniciativa e a formação, investindo no desenvolvimento de carreiras e promovendo a atração e a gestão do talento. A Caixa tem hoje o Plano de Formação mais ambicioso da banca com programas customizados para todas as funções, o que nos permite dotar os colaboradores de competências que, aliadas a inovação e tecnologia, nos permitem ser o banco líder em Portugal. Além disso temos dimensão, somos líderes de mercado, somos rentáveis e sólidos em termos nacionais e europeus.

Que novidades esperam introduzir no negócio/produtos em 2023 para continuar a ser uma marca de relevância para os consumidores portugueses?

Na Caixa apostamos numa estratégia customer centric, com o propósito de gerar valor para o consumidor, acompanhando a evolução das suas necessidades, investindo em soluções tecnológicas que permitam prestar o melhor serviço presencial e online, com agilidade, qualidade, rapidez e segurança. Esta distinção incita-nos a continuar a prestar um serviço de inequívoca qualidade, com melhor jornada para o cliente e com a simplicidade em vista.

Para 2023, o foco passa pela inovação da oferta, evolução de soluções digitais e desenvolvimento de novos produtos e serviços, que acompanhem e excedam as expectativas dos clientes, em dinamismo e proatividade. Em simultâneo, mantemos a nossa aposta na convergência entre os canais físicos e digitais, proporcionando uma experiência de banca consistente e fluida aos nossos mais de 2,2 milhões de clientes digitais, assegurando a inclusão e mantendo a liderança enquanto banco digital dos portugueses.