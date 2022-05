Como medir o valor da marca?

O País e o mundo atravessam, atualmente, momentos conturbados que têm vindo a expor diferentes fragilidades das nossas sociedades e, ao mesmo tempo, permitem evidenciar os novos desafios que, conjuntamente, será necessário enfrentar. São desafios que trazem consigo mudanças profundas ao nível dos modelos económicos, na sua sustentabilidade, na inovação, na investigação, na educação, na governance e, naturalmente, nas próprias marcas. E a pergunta que fica no ar é: como ultrapassar este tipo de constrangimentos com sucesso? Como medir o valor de uma marca?

Ora, já dizia Simon Sinek que "uma marca bem trabalhada consegue atrair e agarrar a melhor de todas as comunidades de clientes durante várias décadas". A iniciativa conjunta da SÁBADO e da Marktest, Powerful Brand – Marcas com Valor, vem evidenciar isso mesmo, assumindo-se como um importante benchmark que mede o valor das marcas.

De olhos no futuro

Neste campo, o objetivo de futuro deve passar por desenvolver estrategicamente posicionamentos mais diferenciados, inovadores e sustentáveis, que assegurem verdadeiro impacto nos consumidores. Assim sendo, as Powerful Brands vão ter de apostar cada vez mais na inovação procurando sucesso a partir de ideias novas, ao mesmo tempo que devem ousar e ser mais criativas.

Uma outra questão que assume relevância nos dias de hoje tem a ver com a sustentabilidade, condição sine quo non para marcas bem aceites, além da necessidade de atuarem de forma eticamente responsável, assegurando que contribuem para uma sociedade e um mundo melhores.

Enquadrada nesta realidade, a ferramenta desenvolvida pela Marktest, em parceria com a sábado, procura tangibilizar as novas dimensões – da sustentabilidade, da ética, da inovação e do propósito da marca – que se tornam, a cada dia que passa, cada vez mais críticas na cadeia de valor.

A segunda edição da Powerful Brand junta ainda aos parâmetros avaliados no ano passado, métricas de WOM e de Agrado da Comunicação Publicitária - AD Liking, com o intuito de perceber melhor o percurso e a história de vida de uma marca com valor. Este é o propósito da iniciativa Powerful Brand – Marcas com Valor para a edição de 2022.

Indicadores a avaliar em 2022

Ética – Marca que atua de forma eticamente responsável

Sustentabilidade – Marca que é sustentável

Inovação – Marca que é inovadora

Compromisso – Marca comprometida, que assume os seus compromissos

Contributo – Marca com impacto positivo na sociedade

WOM – Marca sobre a qual se ouve falar de forma positiva

Confiança – Marca que inspira confiança

Comunicação – Marca cuja publicidade me agrada

Consideração – Marca que o consumidor considera

Recomendação – Marca que o consumidor recomenda

Relevância – Marca que não pode desaparecer