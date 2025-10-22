Grupo Altis: um legado de hospitalidade e visão familiar

Na década de 1980, com a democracia a florescer, o Altis cresceu com o país. Foi palco de congressos decisivos, de celebrações e de visitas que marcaram gerações. Vieram as Altis Suites, o Altis Park, o Altis Belém – aberto ao Tejo –, o Altis Avenida, no coração de Lisboa. O ano passado chegou a vez do Porto, com a inauguração do primeiro hotel fora de Lisboa. Hoje, meio século depois, o sonho não parou. A família Martins continua a escrever esta história, guiada por valores de proximidade, confiança e hospitalidade.

Tudo começou em 1970, quando o empresário visionário e pai do engenheiro Raul Martins adquiriu um imóvel existente em Lisboa, com a ideia de construir um edifício de escritórios. “O meu pai era um homem com uma visão extraordinária. Tinha adquirido este edifício e alguém lhe falou de apoios do Governo para a construção de novos hotéis. Portugal começava então a olhar para o turismo como um motor de desenvolvimento económico”, recorda Raul Martins, presidente do Conselho de Administração do Grupo Altis. Foi assim que nasceu o projeto que viria a tornar-se num dos hotéis de referência da capital. “O nosso primeiro hotel foi o quarto hotel de cinco estrelas em Lisboa, numa época em que a cidade estava a crescer em termos de oferta hoteleira”, partilha.

Um nome escolhido pelos deuses

A escolha do nome foi, como tantas boas histórias, fruto do acaso – e da intuição. “Quando chegou o momento de escolher o nome, pedimos sugestões a uma agência de publicidade. Mas nenhum me convencia. O meu pai disse-me: ‘Então arranja tu o nome.’ E assim fiz. Peguei numa enciclopédia francesa que tinha em casa e comecei a folhear. De repente, encontrei a palavra ‘Altis’. Era o nome de um local da Grécia Antiga onde se fazia a adoração a Zeus. Disse logo: ‘Nada melhor, pois precisamos mesmo da ajuda dos deuses.’ E foi assim que ficou: Altis. Toda a gente achou o nome bom – e penso que é realmente um bom nome”, recorda com um sorriso.

Resistir em tempos de mudança

A abertura, em novembro de 1973, coincidiu com um período de viragem na história nacional. Poucos meses depois, o 25 de Abril de 1974 transformava o país. “Foi uma época de grandes mudanças, com coisas boas, mas também com muitas dificuldades económicas. De repente, deixámos de ter clientes, e o apoio do Estado, que garantia 90% do investimento, deixou de ser cumprido. Foram tempos muito complicados, mas nunca desistimos e conseguimos dar a volta fazendo um acordo para pagamento dentro dos prazos”, sublinha Raul Martins.

Os anos seguintes trouxeram novos desafios e um crescimento sustentado. “Fomos tomando opções estratégicas. Crescemos para outras zonas de Lisboa, abrimos o Altis Suites, o Altis Park, o Altis Prime, o Avenida e o Belém. Mais recentemente, o Altis Porto. Sempre com o mesmo espírito: oferecer qualidade, conforto e hospitalidade genuína. E atualmente temos cinco unidades em Lisboa e uma no Porto.” Este crescimento aconteceu graças ao empenho familiar, que soube unir gerações em torno de um propósito comum. “Uma empresa familiar, normalmente, é feita de continuidade. O meu pai criou a base, com a ajuda essencial da minha mãe, e nós – eu e a minha irmã – demos continuidade. Hoje, a terceira geração já está connosco, envolvida a 100%”, explica.

Uma empresa de pessoas e valores

A proximidade e a confiança são valores inegociáveis no Grupo Altis. “O meu pai ensinou-nos que um aperto de mão vale tanto como uma escritura. É uma questão de honra e de respeito. Quando damos a nossa palavra, cumprimos. E é isso que define a nossa forma de estar. Para nós, os clientes não são números – são pessoas, e cada uma delas faz parte da nossa história.”

A mesma filosofia aplica-se à relação com os colaboradores. “Somos uma empresa familiar e essa dimensão sente-se. Quando um colaborador tem um problema, nós tentamos ajudar. Há um sentimento de pertença e de entreajuda que é muito próprio do Altis. Acho que é por isso que muitos dos nossos funcionários estão connosco há décadas.”

De Lisboa ao Porto: o futuro em movimento

Mais de meio século depois, o Grupo Altis continua a reinventar-se, mantendo-se fiel à sua identidade. “Queremos apostar em novas áreas, nomeadamente no turismo ligado à natureza e à sustentabilidade. Portugal tem muito potencial nesse campo, e é aí que podemos continuar a inovar”, afirma Raul Martins.

De Lisboa ao Porto, o nome Altis é hoje sinónimo de qualidade, tradição e hospitalidade portuguesa. Os hotéis Altis são lugares de vida – onde famílias se encontram, onde empresas se reúnem, onde histórias se cruzam. Mais do que um negócio, é uma forma de estar e de continuar o legado de quem acreditou desde o início.

A responsabilidade social é um dos pilares do Grupo Altis. Em destaque a colaboração com a Associação de Hotelaria Portuguesa através do “Heart by AHP”, um projeto de caráter social e sustentabilidade ambiental; e o apoio à Casa Pia com estágios, contratações e formações educativas a alunos e professores. O grupo é ainda parceiro da Associação Incorpora, cujo objetivo é ajudar a inserir pessoas mais vulneráveis e/ou em risco de exclusão social, a inserirem-se no mercado profissional.

A “família” Altis

O Grupo Altis é um dos símbolos mais fortes da hotelaria familiar portuguesa. Fundado em 1971, o grupo cresceu num contexto de mudança e soube afirmar-se pela combinação entre tradição, modernidade e hospitalidade. A ligação entre gerações – do fundador ao atual presidente e à nova geração já integrada – assegura a continuidade de valores que resistem ao tempo: rigor, proximidade, confiança e visão. A história do Altis é também a história de Lisboa e do turismo português, um exemplo de como a família pode ser o centro de uma empresa sólida e inspiradora.





Muito mais do que um grupo de hotéis

Perfil

· Nome: Grupo Altis Hotels

· Fundação: 1971

· Sede: Lisboa, Portugal

· Unidades: 5 em Lisboa e 1 no Porto

· Marcas: Altis Grand Hotel, Altis Suites, Altis Avenida, Altis Belém Hotel & Spa, Altis Prime e Altis Porto

· Características: hotéis de 4 e 5 estrelas com enfoque em hospitalidade, conforto, sustentabilidade e experiência personalizada

· Público-alvo: executivos, turistas culturais, famílias e clientes de luxo.

Distinções:

· Múltiplos prémios nacionais e internacionais nas áreas de hotelaria, gastronomia e sustentabilidade.

Missão:

· Oferecer uma hospitalidade portuguesa autêntica, com foco no serviço de excelência e na continuidade familiar.

Valores:

· Tradição, confiança, inovação, sustentabilidade e orgulho em servir.

Diferenciais estratégicos:

· GSpa e wellness personalizado;

· Gastronomia exclusiva em cada unidade;

· Programa de fidelização Altis Club;

· Curadoria de experiências locais.

Contactos:

· Website Oficial

· Morada Sede: Rua Castilho, 11, 1269-072 Lisboa, Portugal

· Telefone geral: +351 213 106 000

Uma família empresária no centro da História de Portugal

O Grupo Altis pode simbolizar a história de muitas empresas familiares portuguesas.

Empresas familiares criadas por iniciativa e visão de um patriarca que, com o dinamismo que a economia portuguesa dos anos 1970 do século passado proporcionou, tiveram a ousadia de investir, correr riscos, criar riqueza e, assim, dar origem a grupos económicos relevantes.

No caso do Grupo Altis, o seu fundador, Fernando Martins, lucidamente envolveu, desde o início, a geração que lhe viria a suceder. Exemplo que frutificou na geração seguinte.

E se o percurso do Grupo Altis anda a par do do país, o Altis e os seus responsáveis puderam observar e participar, discretamente, na história do nosso último meio século.

Quantos governos foram construídos, ou desfeitos, à mesa do Grill D. Fernando. Quantas reuniões decisivas ali foram realizadas. Quantos discretos encontros, entre aliados e adversários, ali foram acolhidos. Sempre com uma enorme discrição e com um profissionalismo que se estendia do serviço quotidiano à relação com todos os clientes.

Profissionalismo que, como é característico das empresas familiares, se desenvolveu em novos e significativos investimentos, num acentuado crescimento e numa gestão atenta, tranquila e de longo prazo. Este caso é um bom exemplo da empresa familiar que originou uma família empresária e investidora. Por isso ouvimos o engenheiro Raul Martins tranquilamente falar de sucessão e da sua relação com os outros.

As empresas familiares distinguem-se pela transmissão intergeracional de valores e princípios e, a essa luz, bem se percebe o que é dito pelos atuais acionistas. Basta lembrarmo-nos de que o fundador Fernando Martins, tendo sido presidente do Sport Lisboa e Benfica sempre fez do “seu Altis” a casa, em Lisboa, do Futebol Clube do Porto.

Há bons exemplos que todos ganhávamos em cultivar.

Luís Parreirão, advogado e gestor, que ao longo de mais de duas décadas tem refletido sobre os principais desafios das famílias empresárias