Grupo Altis: um legado de hospitalidade e visão familiar

Na década de 1980, com a democracia a florescer, o Altis cresceu
com o país. Foi palco de congressos decisivos, de celebrações e de visitas que
marcaram gerações. Vieram as Altis Suites, o Altis Park, o Altis Belém – aberto
ao Tejo –, o Altis Avenida, no coração de Lisboa. O ano passado chegou a vez do
Porto, com a inauguração do primeiro hotel fora de Lisboa. Hoje, meio século
depois, o sonho não parou. A família Martins continua a escrever esta história,
guiada por valores de proximidade, confiança e hospitalidade.
Tudo começou em 1970, quando o empresário visionário e pai
do engenheiro Raul Martins adquiriu um imóvel existente em Lisboa, com a ideia
de construir um edifício de escritórios. “O meu pai era um homem com uma visão
extraordinária. Tinha adquirido este edifício e alguém lhe falou de apoios do
Governo para a construção de novos hotéis. Portugal começava então a olhar para
o turismo como um motor de desenvolvimento económico”, recorda Raul Martins,
presidente do Conselho de Administração do Grupo Altis. Foi assim que nasceu o
projeto que viria a tornar-se num dos hotéis de referência da capital. “O nosso
primeiro hotel foi o quarto hotel de cinco estrelas em Lisboa, numa época em
que a cidade estava a crescer em termos de oferta hoteleira”, partilha.
Um nome escolhido pelos deuses
A escolha do nome foi, como tantas boas histórias, fruto do
acaso – e da intuição. “Quando chegou o momento de escolher o nome, pedimos
sugestões a uma agência de publicidade. Mas nenhum me convencia. O meu pai
disse-me: ‘Então arranja tu o nome.’ E assim fiz. Peguei numa enciclopédia francesa
que tinha em casa e comecei a folhear. De repente, encontrei a palavra ‘Altis’.
Era o nome de um local da Grécia Antiga onde se fazia a adoração a Zeus. Disse logo:
‘Nada melhor, pois precisamos mesmo da ajuda dos deuses.’ E foi assim que
ficou: Altis. Toda a gente achou o nome bom – e penso que é realmente um bom nome”,
recorda com um sorriso.
Resistir em tempos de mudança
A abertura, em novembro de 1973, coincidiu com um período de
viragem na história nacional. Poucos meses depois, o 25 de Abril de 1974 transformava
o país. “Foi uma época de grandes mudanças, com coisas boas, mas também com muitas
dificuldades económicas. De repente, deixámos de ter clientes, e o apoio do
Estado, que garantia 90% do investimento, deixou de ser cumprido. Foram tempos muito
complicados, mas nunca desistimos e conseguimos dar a volta fazendo um acordo
para pagamento dentro dos prazos”, sublinha Raul Martins.
Os anos seguintes trouxeram novos desafios e um crescimento sustentado.
“Fomos tomando opções estratégicas. Crescemos para outras zonas de Lisboa,
abrimos o Altis Suites, o Altis Park, o Altis Prime, o Avenida e o Belém. Mais
recentemente, o Altis Porto. Sempre com o mesmo espírito: oferecer qualidade,
conforto e hospitalidade genuína. E atualmente temos cinco unidades em Lisboa e
uma no Porto.” Este crescimento aconteceu graças ao empenho familiar, que soube
unir gerações em torno de um propósito comum. “Uma empresa familiar,
normalmente, é feita de continuidade. O meu pai criou a base, com a ajuda
essencial da minha mãe, e nós – eu e a minha irmã – demos continuidade. Hoje, a
terceira geração já está connosco, envolvida a 100%”, explica.
Uma empresa de pessoas e valores
A proximidade e a confiança são valores inegociáveis no
Grupo Altis. “O meu pai ensinou-nos que um aperto de mão vale tanto como uma
escritura. É uma questão de honra e de respeito. Quando damos a nossa palavra,
cumprimos. E é isso que define a nossa forma de estar. Para nós, os clientes
não são números – são pessoas, e cada uma delas faz parte da nossa história.”
A mesma filosofia aplica-se à relação com os colaboradores.
“Somos uma empresa familiar e essa dimensão sente-se. Quando um colaborador tem
um problema, nós tentamos ajudar. Há um sentimento de pertença e de entreajuda que
é muito próprio do Altis. Acho que é por isso que muitos dos nossos
funcionários estão connosco há décadas.”
De Lisboa ao Porto: o futuro em movimento
Mais de meio século depois, o Grupo Altis continua a
reinventar-se, mantendo-se fiel à sua identidade. “Queremos apostar em novas áreas,
nomeadamente no turismo ligado à natureza e à sustentabilidade. Portugal tem
muito potencial nesse campo, e é aí que podemos continuar a inovar”, afirma
Raul Martins.
De Lisboa ao Porto, o nome Altis é hoje sinónimo de
qualidade, tradição e hospitalidade portuguesa. Os hotéis Altis são lugares de
vida – onde famílias se encontram, onde empresas se reúnem, onde histórias se
cruzam. Mais do que um negócio, é uma forma de estar e de continuar o legado de
quem acreditou desde o início.
A responsabilidade social é um dos pilares do Grupo Altis.
Em destaque a colaboração com a Associação de Hotelaria Portuguesa através do
“Heart by AHP”, um projeto de caráter social e sustentabilidade ambiental; e o apoio
à Casa Pia com estágios, contratações e formações educativas a alunos e
professores. O grupo é ainda parceiro da Associação Incorpora, cujo objetivo é ajudar
a inserir pessoas mais vulneráveis e/ou em risco de exclusão social, a
inserirem-se no mercado profissional.
A “família” Altis
O Grupo Altis é
um dos símbolos mais fortes da hotelaria familiar portuguesa. Fundado em 1971,
o grupo cresceu num contexto de mudança e soube afirmar-se pela combinação
entre tradição, modernidade e hospitalidade. A ligação entre gerações – do
fundador ao atual presidente e à nova geração já integrada – assegura a
continuidade de valores que resistem ao tempo: rigor, proximidade, confiança e
visão. A história do Altis é também a história de Lisboa e do turismo
português, um exemplo de como a família pode ser o centro de uma empresa sólida
e inspiradora.
Muito mais do que um grupo de hotéis
Perfil
· Nome: Grupo Altis Hotels
· Fundação: 1971
· Sede: Lisboa, Portugal
· Unidades: 5 em Lisboa e 1 no Porto
· Marcas: Altis Grand Hotel, Altis Suites, Altis Avenida,
Altis Belém Hotel & Spa, Altis Prime e Altis Porto
· Características: hotéis de 4 e 5 estrelas com enfoque em
hospitalidade, conforto, sustentabilidade e experiência personalizada
· Público-alvo: executivos, turistas culturais, famílias e
clientes de luxo.
Distinções:
· Múltiplos prémios nacionais e internacionais nas áreas de
hotelaria, gastronomia e sustentabilidade.
Missão:
· Oferecer uma hospitalidade portuguesa autêntica, com foco
no serviço de excelência e na continuidade familiar.
Valores:
· Tradição, confiança, inovação, sustentabilidade e orgulho
em servir.
Diferenciais estratégicos:
· GSpa e wellness personalizado;
· Gastronomia exclusiva em cada unidade;
· Programa de fidelização Altis Club;
· Curadoria de experiências locais.
Contactos:
· Website Oficial
· Morada Sede: Rua Castilho, 11, 1269-072 Lisboa, Portugal
· Telefone geral: +351 213 106 000
Uma família empresária no centro da História de Portugal
O Grupo Altis pode simbolizar a história de muitas
empresas familiares portuguesas.
Empresas familiares criadas por iniciativa e visão de um
patriarca que, com o dinamismo que a economia portuguesa dos anos 1970 do
século passado proporcionou, tiveram a ousadia de investir, correr riscos,
criar riqueza e, assim, dar origem a grupos económicos relevantes.
No caso do Grupo Altis, o seu fundador, Fernando Martins,
lucidamente envolveu, desde o início, a geração que lhe viria a suceder.
Exemplo que frutificou na geração seguinte.
E se o percurso do Grupo Altis anda a par do do país, o Altis
e os seus responsáveis puderam observar e participar, discretamente, na
história do nosso último meio século.
Quantos governos foram construídos, ou desfeitos, à mesa
do Grill D. Fernando. Quantas reuniões decisivas ali foram realizadas. Quantos
discretos encontros, entre aliados e adversários, ali foram acolhidos. Sempre
com uma enorme discrição e com um profissionalismo que se estendia do serviço
quotidiano à relação com todos os clientes.
Profissionalismo que, como é característico das empresas
familiares, se desenvolveu em novos e significativos investimentos, num
acentuado crescimento e numa gestão atenta, tranquila e de longo prazo. Este
caso é um bom exemplo da empresa familiar que originou uma família empresária e
investidora. Por isso ouvimos o engenheiro Raul Martins tranquilamente falar de
sucessão e da sua relação com os outros.
As empresas familiares distinguem-se pela transmissão
intergeracional de valores e princípios e, a essa luz, bem se percebe o que é
dito pelos atuais acionistas. Basta lembrarmo-nos de que o fundador Fernando
Martins, tendo sido presidente do Sport Lisboa e Benfica sempre fez do “seu Altis”
a casa, em Lisboa, do Futebol Clube do Porto.
Há bons exemplos que todos ganhávamos em cultivar.
Luís Parreirão, advogado e gestor, que ao longo de mais de duas décadas tem refletido sobre os principais desafios das famílias empresárias