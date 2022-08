Porto Santo: Praia, lazer e natureza!

O Porto Santo é uma ilha recheada de bons motivos para uma (ou mais!) visita(s)! Para além da extensa praia dourada, cujo mar reflete tons de azul de cortar a respiração, existem duas boas alternativas para passar os seus tempos livres junto da natureza.

Centro Hípico do Porto Santo

O Centro Hípico do Porto Santo é um espaço com capacidade para albergar 15 cavalos, em amplas boxes, estando dotado de um picadeiro coberto, uma pista de galope com 300 metros de perímetro, um campo de salto, um picadeiro redondo de desbaste – com uma bancada para 250 espetadores – e ainda um restaurante e parque de estacionamento.

O espaço foi alvo de reabilitação por parte do Governo Regional da Madeira, através da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, constituindo-se, assim, numa nova centralidade na ilha, apelidada por muitos como a "Ilha Dourada".

O Centro Hípico oferece, a visitantes e residentes, experiências a cavalo no seu interior e também no exterior, desfrutando das paisagens da ilha, em percursos de maior ou menor dificuldade, ao longo do dia até ao pôr-do-sol. Para o visitante menos experiente na prática equestre, o Centro Hípico assegura aulas de equitação.

Para complementar, existirá em breve um programa de hipoterapia e equitação terapêutica de abordagem interdisciplinar – saúde, educação e equitação – dirigido a crianças, jovens e adultos, com necessidades especiais, ou em risco de exclusão.







Campo de Golfe do Porto Santo

Inaugurado a 1 de outubro de 2004, o Campo de Golfe do Porto Santo oferece a profissionais e a amadores diferentes experiências de jogo, num percurso de 18 buracos de "Par" 72, harmoniosamente integrados numa paisagem ponteada por dunas, lagos, e deslumbrantes e dramáticas falésias de basalto.

O percurso do campo, produto do engenho e do saber do campeão espanhol Severiano Ballesteros, atravessa a ilha, numa combinação perfeita entre a beleza natural e um jogo desafiante.

O campo contempla duas áreas distintas nos seus mais 6400 metros quadrados: a sul, um percurso com características tradicionalmente americanas, onde o jogador encontra diversos lagos, que exigem um jogo longo e preciso; a norte, um campo distintivamente marcado por topos de falésias.

É um complexo versátil para a prática do golfe, não só por assegurar diferentes experiências de jogo ao longo dos 18 buracos, mas também pelo seu pitch and putt de nove buracos de Par 3, ideal para o treino, nomeadamente da precisão da pancada.

O Campo de Golfe do Porto Santo disponibiliza igualmente, aos amantes da modalidade, uma driving range e um Club House atrativos, com diversos serviços e espaços, designadamente restaurante, bar, sala de bilhar, sala de estar, uma "pró-shop", serviços administrativos e amplas varandas com vista para o percurso de golfe e para o mar deslumbrante da ilha.

Este complexo é um marco no que concerne ao investimento em infraestruturas na ilha, com um papel decisivo no desenvolvimento turístico do Porto Santo.

O Porto Santo Golfe tem-se afirmado como uma ferramenta essencial na promoção e comunicação do produto Porto Santo junto dos principais mercados emissores de turistas do segmento golfe.