Espalhar pelo mundo o encanto do Arquipélago da Madeira

A Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira (AP Madeira) é uma associação sem fins lucrativos, fundada em agosto de 2004 por uma entidade pública e uma entidade privada – a Direção Regional de Turismo e a Associação Comercial e Industrial do Funchal. A AP Madeira nasceu da necessidade de criar uma entidade que, em colaboração com a Direção Regional de Turismo (DRT), trabalhasse exclusivamente na promoção do destino Madeira. O principal objetivo da AP Madeira é promover e divulgar o destino Madeira no exterior, tanto no mercado nacional como no mercado internacional, sempre de acordo com as estratégias definidas para o setor turístico da Região Autónoma da Madeira e do seu plano anual de atividades. A conjugação de um forte espírito de equipa e a acessibilidade dos seus associados tornam a AP Madeira uma instituição de referência, no que diz respeito à gestão da promoção de um destino (Destination Marketing Organization).

O trabalho da AP Madeira é importante, reconhecido e contribui para o sucesso do arquipélago enquanto destino turístico. Sucesso que é facilmente mensurável pelos prémios, distinções e nomeações que tem recebido. Por exemplo: a Madeira tem ganho, desde 2016, de forma consecutiva, os galardões de Melhor Destino Insular da Europa e de Melhor Destino Insular do Mundo - os maiores reconhecimentos que um destino turístico pode ter. "Este ano, voltámos a ser nomeados pela mesma entidade, os World Travel Awards, como Melhor Destino Insular da Europa, Melhor Destino de Aventura e Turismo da Europa, Melhor Destino de Festival e Eventos da Europa e Melhor Destino de Praia da Europa. Saberemos os resultados dia 1 de outubro, num grande evento, em Maiorca", informa-nos a AP Madeira.







O grande responsável por estas distinções é, em primeiro lugar, o arquipélago, um lugar incrível e único, numa combinação perfeita de natureza, mar, autenticidade, pessoas genuínas e atmosfera efusiva. "O que nós, enquanto Associação de Promoção da Madeira, fazemos é transmitir todo o encanto que a Madeira e o Porto Santo têm para oferecer aos seus visitantes. Comunicando estas ilhas como um destino de experiências, para todo o ano, procuramos desenvolver, simultaneamente, um conjunto de iniciativas que incentivem a diversificação da oferta que o destino apresenta, bem como facilitar o acesso aos que têm interesse em nos visitar", é-nos explicado pelos responsáveis da AP Madeira que prosseguem: "A obtenção de nomeações e prémios não é o foco principal do trabalho da associação, mas é algo que valoriza não só o destino, como constitui, também, o reconhecimento da nossa atividade e, por consequência, é algo a que damos especial atenção. Nem de propósito, recentemente, ficámos a saber que a Madeira foi nomeada como Melhor Destino Europeu de Cruzeiros, pela primeira vez."

Um destino único

Quanto aos motivos que levam o arquipélago a ser destacado tantas vezes a nível nacional e internacional, uma vez mais, os créditos vão para as ilhas e para a sua singularidade. "Somos únicos. Não há no mundo, um lugar igual ao nosso. Conjugamos paisagens deslumbrantes, florestas densas e verdes, montanhas vulcânicas, uma infinidade de mar azul e um clima ameno, o ano inteiro. Temos uma cultura muito própria, uma gastronomia rica e variada. Somos pessoas autênticas e por natureza hospitaleiras", contam-nos. A Madeira é o destino ideal para quem procura sorrisos e quer momentos de descontração, aliados a experiências novas e aventuras marcantes. Um destino exemplar que inspira tranquilidade e segurança, o ano inteiro. "Somos Madeira e Porto Santo! Venham visitar-nos e perceberão."