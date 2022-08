Do verde e azul da natureza às cores típicas das cidades

O arquipélago da Madeira tem colecionado prémios e distinções ao longo dos anos, comprovando ser uma região de exceção e um destino de férias único. Nos últimos anos, a Madeira tem ganho consecutivamente os galardões de Melhor Destino Insular da Europa e Melhor Destino Insular do Mundo. Este ano, os World Travel Awards voltaram a nomear o arquipélago como melhor Destino Insular da Europa, estando também nomeada para Melhor Destino de Aventura e Turismo da Europa, Melhor Destino de Festival e Eventos da Europa e Melhor Destino de Praia da Europa.

Por que motivo o arquipélago tem tanto sucesso? Existem várias respostas espalhadas pelas páginas deste especial – da natureza à gastronomia, da cultura às atividades –, mas, neste pequeno texto, podemos apontar imediatamente alguns motivos que tornam as ilhas singulares e porque não começar pela capital, o Funchal. Há muitas razões para visitar a maior cidade madeirense, deixamos aqui apenas uma mão-cheia delas. Comecemos pelo Mercado dos Lavradores. Visitar este local é ter contacto com as cores, os aromas e a tradição madeirense, e ter a oportunidade de comprar de tudo, com destaque para os frutos exóticos, as flores locais e as especiarias. É também obrigatório visitar a Sé Catedral, o principal templo religioso da cidade, que é Monumento Nacional. Como é a passear que se conhece, é uma ótima ideia calcorrear a zona velha da cidade. Uma volta de carros de cesto deixa qualquer um impressionado, assim como a visita aos jardins do Funchal, com destaque para o Jardim Tropical Monte Palace e para o Jardim Botânico da Madeira.

Em contacto com a natureza

Deixe-se a cidade para trás e entre-se natureza adentro, mais concretamente na floresta Laurissilva, Património Mundial Natural da Humanidade reconhecida pela UNESCO, que encanta quem a visita.

Igualmente boquiaberto fica quem se aventura pelos percursos pedestres do Parque Natural da Madeira (classificado como Reserva Biogenética), onde existem flora e fauna únicas. Visitar a Reserva Natural das Ilhas Desertas e a Reserva Natural das Ilhas Selvagens também constitui um bom plano. Assim como nadar e mergulhar na Reserva Natural Parcial do Garajau, na Reserva Natural da Rocha do Navio ou na Rede de Áreas Marinhas Protegidas da ilha do Porto Santo.

A perder de vista

O arquipélago é conhecido pelos seus miradouros, cujas vistas são de cortar a respiração e opções não faltam. No entanto, tem de se destacar o Cabo Girão, com a sua varanda de vidro transparente, localizada a uma altitude de 580 metros, sendo o promontório mais alto da Europa.

Este miradouro tem vista sobre o mar, sobre as fajãs do Cabo Girão e do Rancho, o Funchal e Câmara de Lobos. O acesso não é pago.

Nota ainda para dois locais icónicos da região: Porto Moniz e Santana. Na primeira localidade existem as piscinas naturais do Porto Moniz, a principal atração turística do concelho. Ali, entre rochas vulcânicas, dá para tomar um banho de mar refrescante.

Já na segunda localidade encontram-se as Casas Típicas de Santana. Estas tradicionais habitações podem ser visitadas no Núcleo de Casas Típicas de Santana e no Parque Temático de Santana.