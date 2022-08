A Madeira é sinónimo de boa gastronomia. Pratos deliciosos e tradicionais e produtos regionais não faltam no arquipélago e podemos começar pelas famosas espetadas de vaca em pau de louro, que podem ser acompanhadas com milho frito ou bolo do caco. Como se está a falar deste delicioso produto regional, acrescente-se que o prego, servido no bolo do caco, é igualmente uma iguaria.

Sugere-se que se prove também a carne de vinha-d’alhos, uma especialidade local confecionada com carne de porco, vinho branco, louro, sal, pimenta, vinagre e alho. Antes de "mergulharmos no mar", uma nota para o cozido madeirense e para a sopa de trigo, muito apreciada pelos habitantes locais e turistas, embora seja um prato que caia melhor no inverno.

As ilhas têm sempre bom peixe e marisco e o arquipélago da Madeira é neste tipo uma referência. Para os amantes de marisco, há muita oferta e as lapas e as cracas são divinais. Em relação ao peixe, por ali, o peixe-espada-preto é "rei" e os seus filetes são de fazer crescer água na boca. Os bifes de atum, acompanhados com milho frito, as castanhetas e a truta também têm muito sucesso à mesa. Foge um pouco à tradição exclusiva madeirense, mas o polvo é um dos pratos mais populares no arquipélago.

Bebidas e doces

No que diz respeito às bebidas, as de frutos tropicais (manga, anona, maracujá...) são deliciosas. A poncha será a bebida alcoólica tradicional mais conhecida do arquipélago, a par do famoso vinho da Madeira.

Na doçaria, há muitos produtos que fazem as delícias dos mais gulosos. O bolo de mel é uma das bandeiras madeirenses. Mas também as queijadas da Madeira, feitas com requeijão, ovos e açúcar, os rebuçados de funcho, o bolo da noiva, o bolo de banana ou o pudim de maracujá são de comer e chorar por mais.







Festas de verão

O arquipélago tem muitas festividades. A oferta cultural e popular é extensa durante todo o ano. Apontando a esta estação do ano, celebra-se, nos finais de agosto, início de setembro, a Festa do Vinho. Atividades não faltam e a apanha da uva (a festa ocorre por altura das vindimas) é uma das experiências a não perder, sendo possível participar, fazendo parte da mesma. Aqui, encontra-se a oportunidade ideal para provar o afamado vinho da Madeira, que dispensa apresentações.

Em setembro, Porto Santo acolhe o Festival Colombo, uma autêntica recriação da História, num ambiente alusivo à época dos Descobrimentos portugueses, marcada pela passagem de Colombo pela ilha. Concertos, um mercado quinhentista, danças exóticas, jogos, exposições e cortejos fazem parte do programa de festas.

No outono, em outubro, decorre o, cujo objetivo passa por incentivar a prática de atividades que permitam o contacto direto com a natureza do arquipélago, seja na serra, no ar ou no mar. Caminhadas, parapente ou vela são algumas das atividades que estão no "cardápio".