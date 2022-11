Uma viagem feita de sustentabilidade

A Seguro Directo leva a sustentabilidade a sério. Em linha com a inovação que define a estratégia do Grupo Ageas Portugal, nomeadamente da Seguro Directo, esta viagem visa relevar a importância da descarbonização e ambiciona mudar mentalidades, ao mostrar que a mudança rumo à mobilidade elétrica está ao alcance de todos. Uma iniciativa pioneira que, desde o dia 4 de novembro, está em movimento. Literalmente.

As vantagens do carro elétrico saltam à vista

Logo na primeira etapa até Valladolid, onde visitaram a Cúpula do Millenium que absorve 90% da luz solar para a transformar em energia, foram notórias algumas das vantagens de viajar num carro elétrico: além de ser uma energia limpa com zero emissões de gases com efeito de estufa, é mais silencioso e espaçoso graças aos motores elétricos e à posição das baterias. E como tem uma condução defensiva mais imediata, também prima pela segurança.

Bordéus foi a paragem seguinte, à qual se seguiu Paris, cidade que em 1899 viu o primeiro automóvel – elétrico, por sinal – a ultrapassar os 100 Km/h. Depois de passarem as fronteiras da Bélgica e dos Países Baixos, os quatro aventureiros da Seguro Directo chegaram a Dortmund, na Alemanha.

À medida que Oslo se aproximava, também as vantagens do carro elétrico continuavam a somar: à sustentabilidade, ao conforto e à segurança, juntava-se a poupança (o valor de consumo é muito inferior ao dos carros de combustão). Mas há mais. De acordo com a UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, os veículos elétricos estão isentos do Imposto Único de Circulação e do Imposto Sobre Veículos, existem incentivos estatais para a sua aquisição e há vários municípios que oferecem descontos ou gratuidade no estacionamento.

Companheiros na mobilidade sustentável

Copenhaga, capital da Dinamarca, foi a etapa seguinte. Nesta cidade, onde mais de 50% da população utiliza a bicicleta para se deslocar, encontraram dois portugueses que também vestem a camisola da mobilidade sustentável: Henrique Júnior Sanchez, presidente da UVE, que percorreu a costa europeia durante cinco semanas ao volante de um veículo elétrico, e Marta Abecassis que trabalha na Monta, em Copenhaga, uma start-up que pretende democratizar e integrar o acesso à rede de carregadores elétricos por toda a Europa, e cuja missão é trazer esta empresa para Portugal.

Chegada a Oslo

Ao sexto dia, um marco desta viagem: Oslo. Naquela que foi a Capital Verde Europeia em 2019 e é, hoje, a cidade da Europa onde se vendem mais carros elétricos, foram recebidos pelo Embaixador de Portugal na Noruega, Pedro Pessoa e Costa, com quem partilharam esta experiência inspiradora para todos os portugueses.

A equipa Seguro Directo Akershus, Noruega, num antigo bunker da II Guerra Mundial, parque de carregamento elétrico

Carregamento dos carros elétricos: desconstruir mitos

3792 quilómetros foram feitos de Lisboa até Oslo, com 14 paragens pelo caminho. Aqui, além de visitar um parque de estacionamento exclusivo para veículos elétricos construído num antigo refúgio da II Guerra Mundial, os quatro colaboradores da Seguro Directo foram recebidos pela Carglass Portugal, parceiro desta iniciativa, onde fizeram um carregamento na presença do diretor-geral da marca na Noruega e Suécia.

Cientes de que a mobilidade elétrica ainda enfrenta muitos entraves, em grande parte gerados pelo desconhecimento, está na hora de fazer a prova dos nove para desmontar o mito da autonomia: nesta viagem têm vindo a ser feitos, em média, dois ou três carregamentos por dia (40 minutos cada um) para percorrer cerca de 650 quilómetros. O carregamento depende sempre do nível da bateria – se estiver no fim, pode durar cerca de uma hora, caso contrário será menos tempo.

Têm sido feitos, em média, dois ou três carregamentos por dia

Para fazer uma grande viagem com um carro elétrico, é só seguir estas dicas:

Procurar hotéis com carregadores elétricos para sair de manhã com a bateria cheia;

Programar os carregamentos no horário das refeições para otimizar os tempos de espera;

Analisar os tarifários específicos para carros elétricos existentes nos vários países (descontos em portagens e descontos ou estacionamento gratuito, por exemplo). A aplicação de bordo também cumpre a sua parte, mostrando os pontos de carregamento existentes ao longo do percurso.

De regresso para Lisboa, a viagem continua

De Malmo, na Suécia, chegaram a Berlim, na Alemanha. Parte do percurso foi feito num ferry boat híbrido, que utiliza várias fontes de energia renovável para locomoção. Também puderam testemunhar outro excelente exemplo de promoção da sustentabilidade: em troca da devolução de garrafas de plástico existe uma recompensa monetária. Fica mais esta ideia.

O Portão de Brandemburgo, em Berlim, mereceu uma visita

Continuando para sul… e para a Europa de leste, a equipa percorreu países como a Chéquia, a Hungria e a Eslovénia, destacando-se em território esloveno, mais concretamente numa estação de serviço às portas da cidade de Maribor, onde a equipa esteve no passado dia 14, o carregador USB, com painéis solares.

Sustentável e solidária

Por cada quilómetro percorrido nesta viagem, a Fundação Ageas irá doar um euro à Associação Salvador. No dia 14 de novembro, chegados à Eslovénia - lar de um Carregador USB com painéis solares às portas de Maribor - mais de 4.926€ reverterão a favor da inclusão das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhoria da sua qualidade de vida. Porque uma boa causa nunca vem só.

Ao volante de um futuro "verde"

Nos países do leste europeu, a equipa Seguro Directo tirou fotos em Praga, capital da Chéquia, e deparou-se com um carregador USB, com painéis solares, em Maribor, Eslovénia