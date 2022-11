Lisboa-Oslo em modo elétrico

A descarbonização afirmou-se como um desígnio à escala global em prol da sustentabilidade do planeta e do bem-estar das gerações futuras. Ações concretas para reduzir o consumo de recursos naturais e minorar as agressões ao meio ambiente precisam-se. Com urgência.

Assumindo o seu compromisso contra as alterações climáticas, a Seguro Directo, marca do Grupo Ageas Portugal, deu o mote com uma viagem de 9.000 quilómetros em 10 dias, de Lisboa até Oslo, a bordo de um veículo elétrico. A rubrica Aquela Máquina e o programa Manhã CM estiveram presentes na hora do arranque.

Aposta na mudança

A Seguro Directo destaca-se pela aposta na mudança de mentalidades em relação aos carros elétricos, com vista a um mundo mais sustentável. Nesse sentido, pôs o pé no acelerador através desta ecoviagem, uma iniciativa inspirada e inspiradora, além de inovadora no mercado segurador. Presente na vida dos portugueses desde 1996, Tiago Fraústo, Responsável de Canal Direto do Grupo Ageas Portugal, sublinhou que "a Seguro Directo foi uma marca pioneira na venda de seguros automóvel e de mota por via do telefone e da Internet". "Foi, também, pioneira no lançamento de um produto dedicado a carros elétricos em Portugal a nível segurador. Portanto, esta iniciativa faz todo o sentido para nós."

Uma insígnia de pessoas e de causas

Em linha com a inovação que caracteriza a estratégia da Seguro Directo, Hugo Julião, Responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal, reforçou que o objetivo desta viagem sustentável passa por dar visibilidade e "sensibilizar para a importância das alterações climáticas, mostrar que é possível, através de um carro elétrico, fazer uma viagem tão grande e com isso contribuir, cada um individualmente, para a sustentabilidade do meio ambiente". Afinal, como realçou Tiago Fraústo, "as nossas pessoas vivem muito a nossa cultura e os nossos valores, e um deles é a sustentabilidade". "Logo, associarmos as nossas pessoas a este tipo de evento gera um sentimento de pertença e motivação."

A iniciativa contou, ainda, com inúmeras parcerias, como a Fundação Ageas, Carglass, MForce, Watts on Wheels, Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, Associação Salvador, UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos e o Grupo Cofina, que também apostam na mobilidade elétrica como alternativa aos tradicionais carros de combustão.

4 de novembro: quilómetro zero

O programa Manhã CM e a rubrica Aquela Máquina testemunharam o momento em que os quatro colaboradores da Seguro Direto embarcaram nesta grande aventura rumo a Oslo, capital da Noruega. E não foram os únicos presentes na cerimónia de partida, no edifício Ageas Tejo, porque além da presença dos parceiros, todos os portugueses foram convidados a assistir.

Orgulhosamente identificados com a causa que os investe, por entre acenos e sorrisos, os quatro aventureiros lançaram-se à estrada rumo à capital da Noruega, onde foram recebidos na Embaixada Portuguesa, pelo embaixador Pedro Pessoa e Costa. Um momento único!

Mas porquê Oslo? Se "por um lado é a capital da Europa onde se vendem mais carros elétricos, também foi a Capital Verde Europeia em 2019", frisa Hugo Julião.

A equipa Seguro Directo foi recebida em Oslo pelo embaixador Pedro Pessoa e Costa

A mobilidade elétrica está em marcha

Esta jornada de 9.000 quilómetros ao volante de um carro 100% elétrico pretende criar memórias com experiências muito positivas, não só para quem vai, como também para quem fica. Com passagem por 13 países e 35 cidades, a viagem tem sido feita de surpresas com bons exemplos de sustentabilidade e mobilidade sustentável, conteúdos relacionados com veículos elétricos e dicas de segurança e prevenção.

Siga viagem connosco

