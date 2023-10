Iscte tem oferta pensada para responder às dores de mercado

É por via de uma estratégia "simples" que o Iscte Executive Education trabalha todo o seu portefólio em matéria de formação para executivos. Uma oferta suportada em três pilares fundamentais: na capacidade de se internacionalizar, mas também de abrir um catálogo vasto em conteúdos e formatos "feitos à medida das empresas", conforme explica José Crespo de Carvalho, professor catedrático, presidente e CEO do Iscte Executive Education.

Ali, a oferta integra Executive MBA, Executive Masters, pós-graduações presenciais, híbridas e online além de boost programs de curta duração. É ainda possível encontrar eventos, workshops e fomentar a participação da sociedade civil, através do convite endereçado a diversas personalidades que debatem "temas da atualidade, com divulgação de opinião fundamentada, posições e heterogeneidade de pensamento", refere José Crespo de Carvalho.

Do tradicional ao mais moderno

No âmbito dos espaços educativos abordados, esta oferta de formação para executivos do Iscte Executive Education divide-se ainda por áreas temáticas que "vão das mais clássicas e intemporais" como as finanças, a contabilidade, a logística e as operações, o marketing, a liderança, as vendas, entre outras, "às mais em voga, como a inteligência artificial, as componentes de analytics mais importantes, a sustentabilidade, a igualdade de género ou a liderança no feminino".

José Crespo de Carvalho considera que, atualmente, "todos os temas chamados de soft skills contêm partes técnicas e todas as partes técnicas têm componentes soft". Assim sendo, o segredo do sucesso passa pela "proximidade, humanismo, e pela relação que estabelecemos com os participantes considerando a inclusão, a individualidade de cada um, o foco no ser humano e o profundo respeito por todos e pelas suas diferenças".

A escola de negócios conta ainda com oferta on-demand, considerada "um dos pilares essenciais", não apenas no mercado nacional, "mas também, cada vez mais, no mercado internacional". José Crespo de Carvalho sublinha que esta instituição trabalha de forma "muito aplicacional" sem nunca "esquecer o mote: real life learning".

De olhos no futuro

De resto, o responsável máximo do Iscte Executive Education sublinha que "há mercado" neste campo, sendo que a instituição pensa "as soluções com os clientes" e gosta "de coconstruir". Aqui, a oferta responde às necessidades, ou seja, integra "tudo o que possa resolver as dores de cada executivo e cada empresa de forma sustentada". E, na verdade há tantas dores". O facto é que "uma empresa é um sistema como um corpo humano que pode ter dores nas costas, na barriga, nas pernas, na cabeça, e por aí fora. Nas empresas e devido às suas idiossincrasias, passa-se o mesmo. As dores são de natureza variada".

A pensar no futuro, mas com os pés no presente, a escola de negócios deixou de olhar para conceitos como ano letivo e ano civil pelo que as novidades são preparadas "sempre que necessárias" e quando "o mercado as pretende, sempre que há novos conteúdos ou formatos" que tenham recetividade do lado da procura.