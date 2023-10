ISAG Executive Academy promove caminhada rumo ao sucesso

A ISAG Executive Academy tem entre mãos toda a oferta formativa para executivos que a ISAG-European Business School (ISAG-EBS) disponibiliza no mercado. Com o mote "Think Digital. Think Global. Think Forward", estes são também os princípios tidos em conta sempre que desenham cada programa formativo, "pois toda a formação deve ser pensada para incorporar as vertentes da digitalização e da globalização", defende Cristina Cunha Mocetão. A coordenadora da ISAG Executive Academy adianta que os programas são desenvolvidos "com base nas melhores práticas e teorias contemporâneas em cada área de conhecimento, e são constantemente atualizados".

Assim sendo, ao longo do ano letivo 2023/2024, a ISAG Executive Academy pretende disponibilizar 19 cursos, mantendo uma oferta diversificada, quer em áreas de ensino quer em tipos de programas. Estão aqui incluídos MBA, pós-graduações, cursos de especialização, cursos de curta duração e programas customizados. Ao mesmo tempo, é também assegurada "uma relação próxima e colaborativa com o mercado de trabalho, garantindo que os programas estão alinhados com as necessidades das empresas e do mercado em geral". A escola de negócios prevê também a criação de "novos programas nas áreas da saúde digital, da gestão do desporto e das finanças".

Inglês e português são idiomas escolhidos

São formações ministradas em língua portuguesa e inglesa e em formato on-demand. O MBA Executive Programme, que já vai para a sua terceira edição, distingue-se por ser lecionado totalmente em inglês e online. Cristina Cunha Mocetão explica que "as pós-graduações e MBA contemplam o modelo híbrido para atender às necessidades num mundo cada vez mais digital" sendo que esta flexibilidade "permite que os estudantes tenham acesso aos programas a partir de qualquer lugar mantendo uma interação direta com professores e colegas na sala de aula".

A ISAG Executive Academy tem como missão "dotar os estudantes de todas as competências e ferramentas que lhes permitam ter êxito no mercado de trabalho". A verdade é que "o conhecimento académico especializado e prático é fundamental" e é potenciado pelo facto de a instituição manter "uma ligação permanente e colaborativa com o mercado, promovendo vários momentos de aprendizagem nas empresas e garantindo aos estudantes oportunidades de estágio, e também de estudo, muitas delas a nível internacional".

Um caminho apenas possível fruto das mais de 300 parcerias ativas em cerca de 60 países. Para além disso, a ISAG Executive Academy apresenta um corpo docente "altamente qualificado e uma ampla experiência académica e profissional". Condições que permitem formar profissionais "que fazem a diferença, como reflete a taxa de empregabilidade de 95%", diz a mesma responsável.

A procura de ações formativas por parte dos executivos e empresas "é notória", sublinha Cristina Cunha Mocetão sendo que a instituição "está em permanente contacto com o tecido empresarial nacional e internacional", o que lhe permite receber feedback permanente sobre as habilidades e competências mais procuradas pelo mercado de trabalho, com vista a ajustar os seus programas e currículos.