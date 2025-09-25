Parcerias, programas atualizados e inovação pedagógica

São já 114 anos de história a formar profissionais que têm ajudado a desenvolver Portugal e criar valor na sociedade em geral. Este é um ótimo cartão de visita do ISEG, que tem na sua área de Executive Education uma das 50 melhores escolas de gestão do mundo em formação executiva, segundo o ranking do prestigiado Financial Times. Para se continuar a distinguir como uma referência nacional e internacional, o ISEG Executive Education atualiza constantemente conteúdos e incorpora novas tendências como Inteligência Artificial, ESG, dados e liderança adaptativa. “Os conteúdos são revistos a cada edição. Por exemplo, temos duas edições anuais em programas de ESG e Inteligência Artificial. Com a velocidade de evolução tecnológica, regulatória e do mercado, não é possível que os conteúdos de uma edição no primeiro trimestre do ano respondam ao contexto do último trimestre do ano”, começa por explicar Joana Santos Silva, CEO do ISEG Executive Education.

Inovar pedagogicamente nos programas oferecidos também faz parte da estratégia da área da escola do ISEG direcionada para os executivos. “Temos adotado blended learning, project-based learning, gamificação e simulações de gestão”, conta Joana Santos Silva. “Adicionalmente, incorporamos metodologias como learning journeys internacionais e laboratórios experimentais. Por exemplo: Bloomberg Lab em finanças, Data Labs, e não só”, acrescenta a professora.

No que diz respeito ao acompanhamento que faz aos seus antigos alunos, o ISEG Executive Education mantém “uma rede ativa de alumni, com eventos, fóruns de discussão e oportunidades de networking”. “O objetivo é garantir que a aprendizagem não termina no programa, mas se prolonga em valor contínuo ao longo da carreira, e também numa perspetiva de lifelong learning”, elucida Joana Santos Silva. As métricas usadas para medir impacto da formação – é-nos explicado – são: aplicabilidade imediata no trabalho; progressão de carreira dos participantes; Net Promoter Score (NPS), e projetos implementados após a formação, medido em sessões de followup. “O impacto é também acompanhado em relatórios partilhados com empresas parceiras”, acrescenta Joana Santos Silva.

Formação customizada

Questionada sobre as formações customizadas ou de co-criação com organizações, a responsável responde que o ISEG Executive Education tem “desenvolvido programas customizados para grandes empresas e organismos públicos, desenhados em co-criação”. “As áreas de Liderança, Financeiras – por exemplo Sustainable Finance – e Transformação Digital, com grande enfoque em IA e Data Science, são estratégicas para as grandes empresas e organismos públicos, e pela capacidade reconhecida ao ISEG de criar valor nestas áreas somos muito solicitados”, afirma.

Em relação às parcerias internacionais ou redes académicas que potenciam a competitividade da oferta executiva do ISEG, Joana Santos Silva informa que a instituição pertence ao restrito grupo de Escolas de Gestão com Triple Crown, além de estar no supracitado top 50 mundial de formação de executivos do Financial Times. Estas distinções solidificam “a visibilidade e reconhecimento internacional” do ISEG Executive Education, permitindo “assegurar parcerias internacionais e receber imersões no Campus em Lisboa”. “Podemos destacar parcerias com Universidades e empresas de referência no Brasil, China, Estados Unidos, Finlândia, entre outras”, conclui.

“Temos desenvolvido programas customizados para grandes empresas e organismos públicos.” Joana Santos Silva, CEO do ISEG Executive Education

Públicos-alvo prioritários

O ISEG Executive Education trabalha com executivos seniores, middle management, empreendedores e high potentials. A cada perfil ajusta metodologias, intensidade e foco. A saber:

• Executivos seniores: programas estratégicos, internacionais e imersivos;

• Middle management: formações que aceleram a transição para funções de maior responsabilidade;

• Empreendedores e high potentials: módulos práticos, ágeis e orientados para crescimento;

• Empresas: desenvolver competências, sejam hard ou soft skills, de forma estruturada na organização, para assegurar impacto na cultura e resultados do negócio.