Parcerias, programas atualizados e inovação pedagógica

São já 114
anos de história a formar profissionais que têm ajudado a desenvolver Portugal
e criar valor na sociedade em geral. Este é um ótimo cartão de visita do ISEG,
que tem na sua área de Executive Education uma das 50 melhores escolas de
gestão do mundo em formação executiva, segundo o ranking do prestigiado
Financial Times. Para se continuar a distinguir como uma referência nacional e
internacional, o ISEG Executive Education atualiza constantemente conteúdos e
incorpora novas tendências como Inteligência Artificial, ESG, dados e liderança
adaptativa. “Os conteúdos são revistos a cada edição. Por exemplo, temos duas
edições anuais em programas de ESG e Inteligência Artificial. Com a velocidade
de evolução tecnológica, regulatória e do mercado, não é possível que os
conteúdos de uma edição no primeiro trimestre do ano respondam ao contexto do
último trimestre do ano”, começa por explicar Joana Santos Silva, CEO do ISEG
Executive Education.
Inovar
pedagogicamente nos programas oferecidos também faz parte da estratégia da área
da escola do ISEG direcionada para os executivos. “Temos adotado blended
learning, project-based learning, gamificação e simulações de gestão”, conta
Joana Santos Silva. “Adicionalmente, incorporamos metodologias como learning
journeys internacionais e laboratórios experimentais. Por exemplo: Bloomberg
Lab em finanças, Data Labs, e não só”, acrescenta a professora.
No que diz
respeito ao acompanhamento que faz aos seus antigos alunos, o ISEG Executive
Education mantém “uma rede ativa de alumni, com eventos, fóruns de discussão e
oportunidades de networking”. “O objetivo é garantir que a aprendizagem não
termina no programa, mas se prolonga em valor contínuo ao longo da carreira, e
também numa perspetiva de lifelong learning”, elucida Joana Santos Silva. As
métricas usadas para
medir impacto da formação – é-nos explicado – são: aplicabilidade imediata no
trabalho; progressão de carreira dos participantes; Net Promoter Score (NPS), e
projetos implementados após a formação, medido em sessões de followup. “O
impacto é também acompanhado em relatórios partilhados com empresas parceiras”,
acrescenta Joana Santos Silva.
Formação
customizada
Questionada
sobre as formações customizadas ou de co-criação com organizações, a
responsável responde que o ISEG Executive Education tem “desenvolvido programas
customizados para grandes empresas e organismos públicos, desenhados em
co-criação”. “As áreas de Liderança, Financeiras – por exemplo Sustainable
Finance – e Transformação Digital, com grande enfoque em IA e Data Science, são
estratégicas para as grandes empresas e organismos públicos, e pela capacidade
reconhecida ao ISEG de criar valor nestas áreas somos muito solicitados”,
afirma.
Em relação
às parcerias internacionais ou redes académicas que potenciam a competitividade
da oferta executiva do ISEG, Joana Santos Silva informa que a instituição pertence
ao restrito grupo de Escolas de Gestão com Triple Crown, além de estar no
supracitado top 50 mundial de formação de executivos do Financial Times. Estas
distinções solidificam “a visibilidade e reconhecimento internacional” do ISEG
Executive Education, permitindo “assegurar parcerias internacionais e receber
imersões no Campus em Lisboa”. “Podemos destacar parcerias com Universidades e
empresas de referência no Brasil, China, Estados Unidos, Finlândia, entre
outras”, conclui.
Públicos-alvo
prioritários
O ISEG
Executive Education trabalha com executivos seniores, middle management,
empreendedores e high potentials. A cada perfil ajusta metodologias,
intensidade e foco. A saber:
• Executivos
seniores: programas estratégicos, internacionais e imersivos;
• Middle
management: formações que aceleram a transição para funções de maior
responsabilidade;
• Empreendedores
e high potentials: módulos práticos, ágeis e orientados para crescimento;
• Empresas:
desenvolver competências, sejam hard ou soft skills, de forma estruturada na
organização, para assegurar impacto na cultura e resultados do negócio.