Formação executiva em transformação

A Faculdade
de Economia da Universidade do Porto (FEP) tem vindo a construir programas que
combinam teoria e prática de forma integrada, respondendo à necessidade de
executivos que precisam de aplicar o conhecimento em tempo real. Óscar Afonso,
diretor da FEP, explica que a instituição adota “um modelo misto com uma base
conceptual sólida, ancorada em investigação científica de excelência, aplicada
a casos reais, projetos empresariais e simulações”. “O mentoring e o coaching
completam este percurso, permitindo personalizar a aprendizagem”, acrescenta.
Para Óscar Afonso, o valor está tanto na reflexão estruturada como na troca de
experiências e no acompanhamento individualizado.
A inovação
pedagógica é uma prioridade clara para a FEP. “O blended learning
permite conjugar a flexibilidade do digital com a riqueza da interação
presencial”, explica o responsável. A aprendizagem baseada em projetos reforça
a ligação entre conhecimento académico e desafios empresariais reais, enquanto
técnicas de gamificação e simulações estimulam a tomada de decisão em contextos
de pressão. Mais recentemente, a FEP explora ferramentas de inteligência
artificial para personalizar percursos e simular cenários estratégicos.
Do
conhecimento à prática
A
atualização dos conteúdos é contínua, e a revisão curricular combina
investigação científica, feedback empresarial e contributos do Conselho
Consultivo da FEP. Tendências como inteligência artificial, ESG, dados e
inovação já estão integradas em módulos obrigatórios e em programas temáticos.
Além disso, docentes convidados e líderes empresariais garantem que as
formações incorporam rapidamente práticas internacionais emergentes.
A FEP ajusta
a sua oferta a diferentes perfis de executivos e empreendedores. Alguns
programas concentram-se em liderança estratégica e transformação
organizacional; outros enfatizam competências de execução, inovação e
escalabilidade. “Em todos os casos, combinamos rigor académico com uma forte
ligação à realidade empresarial, garantindo que a aprendizagem produz impacto
imediato e relevância estratégica”, destaca o diretor da FEP. Há ainda
formações para quadros intermédios em ascensão para funções de topo, apoiadas
pelo Gabinete de Aprendizagem ao Longo da Vida, símbolo da aposta estratégica
neste segmento.
A
personalização estende-se a programas corporativos. A FEP desenvolve formações
feitas à medida, como a cocriação de um módulo opcional com a Natixis no
mestrado executivo de Banca, Instrumentos e Mercados Financeiros, abrangendo
áreas como finanças, transformação digital, inovação sustentável e
internacionalização, sempre com o objetivo de transferir conhecimento
científico para aplicação prática.
Formar
líderes para o futuro
As redes
internacionais e os projetos de investigação aumentam ainda mais a
competitividade da oferta executiva. Parcerias com universidades de referência
na Europa, América e Ásia permitem programas conjuntos, docentes convidados e
acesso a descobertas recentes em economia digital, sustentabilidade e políticas
públicas financiadas pela União Europeia.
O impacto
das formações é medido de forma multidimensional: satisfação dos participantes,
aplicabilidade no trabalho, progressão de carreira e envolvimento em projetos
derivados da formação. Nos programas customizados, indicadores de performance
organizacional são definidos em conjunto com as empresas parceiras.
A ligação
aos alumni é reforçada por programas de lifelong learning,
conferências, conteúdos exclusivos e networking. Óscar Afonso sublinha que esta
rede “é um ativo estratégico que potencia a troca de conhecimento, a criação de
parcerias e a valorização mútua, reforçando o impacto contínuo da FEP na vida
profissional dos seus diplomados”.