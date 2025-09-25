Formação executiva em transformação

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) tem vindo a construir programas que combinam teoria e prática de forma integrada, respondendo à necessidade de executivos que precisam de aplicar o conhecimento em tempo real. Óscar Afonso, diretor da FEP, explica que a instituição adota “um modelo misto com uma base conceptual sólida, ancorada em investigação científica de excelência, aplicada a casos reais, projetos empresariais e simulações”. “O mentoring e o coaching completam este percurso, permitindo personalizar a aprendizagem”, acrescenta. Para Óscar Afonso, o valor está tanto na reflexão estruturada como na troca de experiências e no acompanhamento individualizado.

A inovação pedagógica é uma prioridade clara para a FEP. “O blended learning permite conjugar a flexibilidade do digital com a riqueza da interação presencial”, explica o responsável. A aprendizagem baseada em projetos reforça a ligação entre conhecimento académico e desafios empresariais reais, enquanto técnicas de gamificação e simulações estimulam a tomada de decisão em contextos de pressão. Mais recentemente, a FEP explora ferramentas de inteligência artificial para personalizar percursos e simular cenários estratégicos.

Do conhecimento à prática

A atualização dos conteúdos é contínua, e a revisão curricular combina investigação científica, feedback empresarial e contributos do Conselho Consultivo da FEP. Tendências como inteligência artificial, ESG, dados e inovação já estão integradas em módulos obrigatórios e em programas temáticos. Além disso, docentes convidados e líderes empresariais garantem que as formações incorporam rapidamente práticas internacionais emergentes.

A FEP ajusta a sua oferta a diferentes perfis de executivos e empreendedores. Alguns programas concentram-se em liderança estratégica e transformação organizacional; outros enfatizam competências de execução, inovação e escalabilidade. “Em todos os casos, combinamos rigor académico com uma forte ligação à realidade empresarial, garantindo que a aprendizagem produz impacto imediato e relevância estratégica”, destaca o diretor da FEP. Há ainda formações para quadros intermédios em ascensão para funções de topo, apoiadas pelo Gabinete de Aprendizagem ao Longo da Vida, símbolo da aposta estratégica neste segmento.

A personalização estende-se a programas corporativos. A FEP desenvolve formações feitas à medida, como a cocriação de um módulo opcional com a Natixis no mestrado executivo de Banca, Instrumentos e Mercados Financeiros, abrangendo áreas como finanças, transformação digital, inovação sustentável e internacionalização, sempre com o objetivo de transferir conhecimento científico para aplicação prática.

Em todos os casos, combinamos rigor académico com uma forte ligação à realidade empresarial, garantindo que a aprendizagem produz impacto imediato e relevância estratégica. Óscar Afonso, diretor da FEP

Formar líderes para o futuro

As redes internacionais e os projetos de investigação aumentam ainda mais a competitividade da oferta executiva. Parcerias com universidades de referência na Europa, América e Ásia permitem programas conjuntos, docentes convidados e acesso a descobertas recentes em economia digital, sustentabilidade e políticas públicas financiadas pela União Europeia.

O impacto das formações é medido de forma multidimensional: satisfação dos participantes, aplicabilidade no trabalho, progressão de carreira e envolvimento em projetos derivados da formação. Nos programas customizados, indicadores de performance organizacional são definidos em conjunto com as empresas parceiras.

A ligação aos alumni é reforçada por programas de lifelong learning, conferências, conteúdos exclusivos e networking. Óscar Afonso sublinha que esta rede “é um ativo estratégico que potencia a troca de conhecimento, a criação de parcerias e a valorização mútua, reforçando o impacto contínuo da FEP na vida profissional dos seus diplomados”.