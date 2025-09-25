Formação executiva com prática real e visão global

O futuro da
formação de executivos já não se mede apenas pelo prestígio de uma escola, mas
pela sua capacidade de responder a realidades empresariais em permanente
mudança. No Iscte Executive Education a prioridade é criar programas que não só
acompanham tendências, como se tornam motores de transformação nas
organizações.
José Crespo
de Carvalho, presidente do Iscte Executive Education, explica que a definição
dos públicos-alvo é apenas o ponto de partida. “O ideal, em teoria, seria não
ter essa segmentação tão rígida porque a aprendizagem cruzada é essencial e
muito enriquecedora. Porém, sabemos que os executivos mais seniores procuram
aprofundar a sua visão estratégica”, explica o docente. Já os empreendedores
necessitam de programas mais vocacionados para inovação, criação e validação de
modelos de negócio e para a adaptação constante às dinâmicas do mercado”, informa.
A
personalização da oferta é sustentada por uma monitorização constante do que se
passa no mundo empresarial e académico, sendo a atualização contínua. “Temos
uma equipa de desenvolvimento pedagógico que acompanha as tendências globais e
faz benchmarking permanente. Não somos futurólogos, mas sabemos onde investir
em Inteligência Artificial, GenAI, ESG, dados e liderança adaptativa”,
acrescenta José Crespo de Carvalho. Não se trata apenas de adaptar conteúdos,
mas de integrar novas ferramentas na estrutura dos programas. “Incorporamos
estas tendências de forma prática: criamos módulos específicos e integramo-los
transversalmente em todos os programas. A IA e a análise de dados, por exemplo,
são apresentadas não só como ferramentas, mas como elementos que moldam
estratégia”, justifica o presidente do Iscte Executive Education.
A filosofia
da escola assenta no conceito Real Life Learning, no qual sobressai o equilíbrio
entre teoria e prática, mas com uma inclinação óbvia para o hands-on. “A teoria
é necessária como base de enquadramento, mas só a prática garante absorção
efetiva e aplicabilidade. Por isso usamos casos reais, projetos práticos e
parcerias com empresas”, assume o docente.
O reforço da
experiência é feito também através de inovação pedagógica. De acordo com este
responsável, a gamificação permite simular cenários de alta complexidade, gerar
engagement e reforçar a tomada de decisão. O blended learning é hoje inevitável
por aliar a flexibilidade do online à riqueza das interações presenciais,
enquanto o project-based learning é outra âncora, que permite aos participantes
aplicarem conceitos em projetos concretos, muitas vezes alinhados com desafios
reais das suas próprias organizações.
Alumni e
cocriação
A avaliação
do impacto vai além das métricas tradicionais. “Utilizamos várias métricas. O
NPS é o termómetro clássico da satisfação. Mas não ficamos por aí: avaliamos a
aplicabilidade no dia a dia, recolhendo feedback sobre a utilização real das
novas competências. Medimos progressão de carreira, acompanhamos promoções e
trajetórias de liderança. Observamos ainda os projetos implementados nas
empresas, que são a tradução mais clara do impacto”, esclarece José Crespo de
Carvalho.
Em Portugal,
onde a educação executiva é cada vez mais procurada por empresas em transição
digital e por gestores expostos a contextos internacionais, a medição do
impacto é também um fator de diferenciação. O acompanhamento estende-se muito
para além do momento da formação. “Mantemos uma rede ativa de alumni com
eventos, webinars, grupos de discussão e conselhos consultivos.
Disponibilizamos conteúdos exclusivos, atualizações regulares e oportunidades
de networking. O vínculo alumni é um ativo estratégico para nós e para cada
ex-participante”, defende o docente.
Outro fator
distintivo é a capacidade de cocriar programas com organizações. “Recentemente,
colaborámos com uma grande instituição financeira para desenvolver programas em
data science e gestão de risco. Os resultados foram equipas mais bem preparadas
para responder a novos desafios e para gerar impacto”, destaca.
José Crespo
de Carvalho não termina sem apontar a importância da internacionalização,
recordando as “parcerias sólidas” que o Iscte Executive Education tem com
“universidades e escolas de negócios nos EUA, Reino Unido, Espanha e outros
países europeus”.