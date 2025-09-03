Festival F: 10 edições a elevar Faro no mapa da música portuguesa

Da ousadia ao sucesso

Em setembro de 2014, poucos acreditavam que a ideia resultasse: um festival exclusivamente dedicado à música portuguesa, realizado dentro das muralhas da Vila Adentro, o coração histórico de Faro. Mas o sonho de Rogério Bacalhau, Joaquim Guerreiro e Vasco Sacramento ganhou forma e tornou-se numa das histórias de sucesso cultural mais emblemáticas do país. De cinco palcos e dois dias de programação, o Festival F cresceu para nove palcos, quatro dias de festa e mais de 350 mil espetadores ao longo de uma década. “De sonho distante, o F passou a ser património cultural e emocional da nossa cidade”, resume Paulo Santos, vice-presidente da Câmara de Faro.



Mapa do Festival F

Muito mais do que música

O impacto do F vai além dos concertos. O festival revitalizou a imagem da Vila Adentro, atraiu novos visitantes e ajudou a posicionar Faro como destino de turismo cultural. “O F revelou o centro histórico a milhares de pessoas e reforçou o nosso compromisso em valorizar o património e a identidade local”, refere Rogério Bacalhau. Ao lado dos concertos, há toda uma programação paralela com tertúlias, exposições, artes performativas, programação infantil e instalações artísticas espalhadas pela cidade na criação de uma atmosfera de comunidade rara em festivais. “É encontro, cumplicidade e partilha”, resume Gil Silva.

Um legado coletivo

Organizado pela Câmara Municipal de Faro, Ambifaro, Teatro das Figuras e Sons em Trânsito, o Festival F é hoje um exemplo de gestão cultural autárquica. O sucesso só foi possível com patrocinadores, parceiros e sobretudo com a comunidade farense. “O F é, sem margem para dúvidas, o festival de Faro e dos farenses”, reforça Rogério Bacalhau. Mais de uma década depois da edição “zero”, com duas interrupções durante a pandemia, o F entrou na maturidade. O objetivo já não é quebrar recordes, mas melhorar a experiência e fortalecer o sentimento de pertença. “De sonho distante, o F passou a ser património cultural e emocional da nossa cidade”, conclui Paulo Santos. O Festival F chega à 10ª edição como património vivo, indissociável de Faro e da música portuguesa.