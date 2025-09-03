C•Studio é a marca que representa a área de Conteúdos Patrocinados do universo Medialivre. Aqui as marcas podem contar as suas histórias e experiências.
Enviar o artigo: Festival F: 10 edições a elevar Faro no mapa da música portuguesa
Enviar o artigo: Festival F: 10 edições a elevar Faro no mapa da música portuguesa
Festival F: 10 edições a elevar Faro no mapa da música portuguesa
De 4 a 7 de setembro, a 10º edição do Festival F é celebrada com um cartaz de luxo que espelha o melhor da música portuguesa com mais de 100 concertos e nomes como Diogo Piçarra, Sara Correia, Dino D'Santiago, Bárbara Bandeira ou Sam The Kid. Mais do que um evento de música, o F "é um marco" como o define o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau.
São dez edições e 500 concertos num histórico que começa em 2014 e só foi interrompido durante a pandemia da covid- 19. Na edição de 2025, a décima, o melhor da música portuguesa, nos seus vários géneros, é distribuído por nove palcos S com mais de uma centena de concertos. “O Festival F é hoje muito mais do que um evento de música: é um marco que define um antes e um depois para Faro, para o Algarve e para a música portuguesa”, assim o define Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro.
Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro
O Festival F é hoje muito mais do que um evento de música: é um marco que define um antes e um depois para Faro, para o Algarve e para a música portuguesa.Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara de Faro
A diversidade de um cartaz de luxo
A 10.ª edição, de 4 a 7 de setembro, volta a apostar na diversidade que define o F. Dino D’Santiago sobe ao palco com a Orquestra Clássica do Algarve num espetáculo inédito; Diogo Piçarra regressa a casa para celebrar 10 anos de carreira; e nomes como Mundo Segundo & Sam The Kid, Bárbara Bandeira, Pedro Abrunhosa ou Sara Correia compõem um cartaz que atravessa géneros e gerações. “O F tem sido plataforma para emergentes que hoje são cabeças de cartaz e para talentos locais que ganham maior visibilidade”, nota Gil Silva, diretor do Teatro das Figuras e responsável pela programação.
Da ousadia ao sucesso
Em setembro de 2014, poucos acreditavam que a ideia resultasse: um festival exclusivamente dedicado à música portuguesa, realizado dentro das muralhas da Vila Adentro, o coração histórico de Faro. Mas o sonho de Rogério Bacalhau, Joaquim Guerreiro e Vasco Sacramento ganhou forma e tornou-se numa das histórias de sucesso cultural mais emblemáticas do país. De cinco palcos e dois dias de programação, o Festival F cresceu para nove palcos, quatro dias de festa e mais de 350 mil espetadores ao longo de uma década. “De sonho distante, o F passou a ser património cultural e emocional da nossa cidade”, resume Paulo Santos, vice-presidente da Câmara de Faro.
Mapa do Festival F
Muito mais do que música
O impacto do F vai além dos concertos. O festival revitalizou a imagem da Vila Adentro, atraiu novos visitantes e ajudou a posicionar Faro como destino de turismo cultural. “O F revelou o centro histórico a milhares de pessoas e reforçou o nosso compromisso em valorizar o património e a identidade local”, refere Rogério Bacalhau. Ao lado dos concertos, há toda uma programação paralela com tertúlias, exposições, artes performativas, programação infantil e instalações artísticas espalhadas pela cidade na criação de uma atmosfera de comunidade rara em festivais. “É encontro, cumplicidade e partilha”, resume Gil Silva.
Um legado coletivo
Organizado pela Câmara Municipal de Faro, Ambifaro, Teatro das Figuras e Sons em Trânsito, o Festival F é hoje um exemplo de gestão cultural autárquica. O sucesso só foi possível com patrocinadores, parceiros e sobretudo com a comunidade farense. “O F é, sem margem para dúvidas, o festival de Faro e dos farenses”, reforça Rogério Bacalhau. Mais de uma década depois da edição “zero”, com duas interrupções durante a pandemia, o F entrou na maturidade. O objetivo já não é quebrar recordes, mas melhorar a experiência e fortalecer o sentimento de pertença. “De sonho distante, o F passou a ser património cultural e emocional da nossa cidade”, conclui Paulo Santos. O Festival F chega à 10ª edição como património vivo, indissociável de Faro e da música portuguesa.
Festival F 2025
– Highlights
da Programação
Paralela
• Tertúlias & Conversas
– debates e encontros com
artistas e pensadores
• Exposições
– artes visuais no centro
histórico de Faro
• Artes performativas
– espetáculos de rua
e instalações imersivas
• Mercado de Autor
– criatividade e artesanato local
• Programação Infantil
– Nina Toc Toc e Chinfrim de
Rita Redshoes
• Silent Party
by Bandida
– dança sem limites até de
madrugada
• Instalações artísticas
– Vila Adentro transformada
num palco vivo
Festival F 2025
– Highlights
da Programação
Paralela
• Tertúlias & Conversas
– debates e encontros com
artistas e pensadores
• Exposições
– artes visuais no centro
histórico de Faro
• Artes performativas
– espetáculos de rua
e instalações imersivas
• Mercado de Autor
– criatividade e artesanato local
• Programação Infantil
– Nina Toc Toc e Chinfrim de
Rita Redshoes
• Silent Party
by Bandida
– dança sem limites até de
madrugada
• Instalações artísticas
– Vila Adentro transformada
num palco vivo
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login.
Caso não esteja registado no site da Sábado, efectue o seu registo gratuito.