Festival F: 10 edições a elevar Faro no mapa da música portuguesa

De 4 a 7 de setembro, a 10º edição do Festival F é celebrada com um cartaz de luxo que espelha o melhor da música portuguesa com mais de 100 concertos e nomes como Diogo Piçarra, Sara Correia, Dino D'Santiago, Bárbara Bandeira ou Sam The Kid. Mais do que um evento de música, o F "é um marco" como o define o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau.

03 setembro 2025 09:00

São dez edições e 500 concertos num histórico que começa em 2014 e só foi interrompido durante a pandemia da covid- 19. Na edição de 2025, a décima, o melhor da música portuguesa, nos seus vários géneros, é distribuído por nove palcos S com mais de uma centena de concertos. “O Festival F é hoje muito mais do que um evento de música: é um marco que define um antes e um depois para Faro, para o Algarve e para a música portuguesa”, assim o define Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro.

A diversidade de um cartaz de luxo

A 10.ª edição, de 4 a 7 de setembro, volta a apostar na diversidade que define o F. Dino D’Santiago sobe ao palco com a Orquestra Clássica do Algarve num espetáculo inédito; Diogo Piçarra regressa a casa para celebrar 10 anos de carreira; e nomes como Mundo Segundo & Sam The Kid, Bárbara Bandeira, Pedro Abrunhosa ou Sara Correia compõem um cartaz que atravessa géneros e gerações. “O F tem sido plataforma para emergentes que hoje são cabeças de cartaz e para talentos locais que ganham maior visibilidade”, nota Gil Silva, diretor do Teatro das Figuras e responsável pela programação.

Da ousadia ao sucesso

Em setembro de 2014, poucos acreditavam que a ideia resultasse: um festival exclusivamente dedicado à música portuguesa, realizado dentro das muralhas da Vila Adentro, o coração histórico de Faro. Mas o sonho de Rogério Bacalhau, Joaquim Guerreiro e Vasco Sacramento ganhou forma e tornou-se numa das histórias de sucesso cultural mais emblemáticas do país. De cinco palcos e dois dias de programação, o Festival F cresceu para nove palcos, quatro dias de festa e mais de 350 mil espetadores ao longo de uma década. “De sonho distante, o F passou a ser património cultural e emocional da nossa cidade”, resume Paulo Santos, vice-presidente da Câmara de Faro.

Muito mais do que música

O impacto do F vai além dos concertos. O festival revitalizou a imagem da Vila Adentro, atraiu novos visitantes e ajudou a posicionar Faro como destino de turismo cultural. “O F revelou o centro histórico a milhares de pessoas e reforçou o nosso compromisso em valorizar o património e a identidade local”, refere Rogério Bacalhau. Ao lado dos concertos, há toda uma programação paralela com tertúlias, exposições, artes performativas, programação infantil e instalações artísticas espalhadas pela cidade na criação de uma atmosfera de comunidade rara em festivais. “É encontro, cumplicidade e partilha”, resume Gil Silva.

Um legado coletivo

Organizado pela Câmara Municipal de Faro, Ambifaro, Teatro das Figuras e Sons em Trânsito, o Festival F é hoje um exemplo de gestão cultural autárquica. O sucesso só foi possível com patrocinadores, parceiros e sobretudo com a comunidade farense. “O F é, sem margem para dúvidas, o festival de Faro e dos farenses”, reforça Rogério Bacalhau. Mais de uma década depois da edição “zero”, com duas interrupções durante a pandemia, o F entrou na maturidade. O objetivo já não é quebrar recordes, mas melhorar a experiência e fortalecer o sentimento de pertença. “De sonho distante, o F passou a ser património cultural e emocional da nossa cidade”, conclui Paulo Santos. O Festival F chega à 10ª edição como património vivo, indissociável de Faro e da música portuguesa.

Festival F 2025 – Highlights da Programação Paralela  • Tertúlias & Conversas – debates e encontros com artistas e pensadores • Exposições – artes visuais no centro histórico de Faro • Artes performativas – espetáculos de rua e instalações imersivas • Mercado de Autor – criatividade e artesanato local • Programação Infantil – Nina Toc Toc e Chinfrim de Rita Redshoes • Silent Party by Bandida – dança sem limites até de madrugada • Instalações artísticas – Vila Adentro transformada num palco vivo Festival F 2025 – Highlights da Programação Paralela • Tertúlias & Conversas – debates e encontros com artistas e pensadores • Exposições – artes visuais no centro histórico de Faro • Artes performativas – espetáculos de rua e instalações imersivas • Mercado de Autor – criatividade e artesanato local • Programação Infantil – Nina Toc Toc e Chinfrim de Rita Redshoes • Silent Party by Bandida – dança sem limites até de madrugada • Instalações artísticas – Vila Adentro transformada num palco vivo 