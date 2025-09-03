Faro: onde História, natureza e sabores se encontram

Faro é muito mais do que a porta de entrada do Algarve. Quem se detém pelo centro histórico descobre a Vila-Adentro, com muralhas romanas e árabes, o icónico Arco da Vila e ruas estreitas que conduzem a praças soalheiras e edifícios seculares. A Sé de Faro ergue-se imponente, oferecendo vistas do casario branco da cidade e do mosaico de canais da Ria Formosa, enquanto o seu interior revela talhas douradas, azulejos e órgãos centenários. Para além do medieval, o Roteiro Modernista mostra edifícios das décadas de 1950-1970, onde tradição e vanguarda convergem, como a Casa Gago, a Alto House ou o Hotel Aeromar. A poucos passos do centro, abre-se o Parque Natural da Ria Formosa, refúgio de aves migratórias e cenário perfeito para passeios de barco, caiaque ou paddle. As ilhas-barreira, como a Ilha Deserta, Culatra e do Farol, combinam tranquilidade, praias de areia fina e contacto com comunidades piscatórias locais.



Sabores de Faro: amêijoas da Ria Formosa com limão

A gastronomia de Faro é outra razão para prolongar a estadia. Peixe e marisco dominam, com cataplana, amêijoas da Ria Formosa, ostras frescas e chocos grelhados. A doçaria local, influenciada pela tradição árabe, oferece morgados, bolos de amêndoa ou dom-rodrigos, muitas vezes acompanhados pela aguardente de medronho. Além da história, natureza e sabores, Faro surpreende com museus, jardins sombreados, ruas comerciais e a marina, onde o pôr do sol sobre a ria cria memórias inesquecíveis. A hospitalidade das gentes locais transforma cada visita numa experiência genuína e calorosa.

Mais do que uma passagem rápida, Faro é para viver devagar. O Festival F pode ser o motivo para chegar, mas a cidade é a razão para ficar, descobrindo uma jóia que combina passado, presente e natureza numa experiência que deixa vontade de regressar.