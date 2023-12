Rei, rainha e príncipe: doce nobreza para todos

Bolo-rei, bolo-rainha, bolo-rei escangalhado, sonhos, fatias douradas, azevias, broas castelares ou lampreia de ovos são algumas das iguarias muito procuradas no Natal que podem ser encontradas nas pastelarias Docel, em Lisboa. A marca tem três espaços localizados em zonas diferentes da capital, mas apesar da distância entre si há vários pontos em comum, como os ambientes confortáveis, modernos e requintados e o fabrico próprio e de qualidade de cada pastelaria, que deixa os clientes deliciados.

A Docel começou a adoçar a boca dos seus clientes em 2016, quando os sócios Patrícia Rocha e Pedro Rocha inauguraram a primeira pastelaria da marca na rua José Falcão, próximo da praça do Chile. Toda a estrutura do espaço – nome, logótipo, decoração, ambiente e tipo de produtos – foi idealizada pelos dois sócios, que já tinham larga experiência na área de pastelaria como gerentes. A loja foi um sucesso. Estava lançado o fermento que fez a Docel crescer, o que aconteceu no ano seguinte com a abertura da loja na avenida Miguel Bombarda. Ali, é possível encontrar toda a doçaria de excelência da marca, almoços leves, brunches, panquecas, cocktails, sumos naturais e várias outras opções. É também neste espaço que hoje estão os escritórios da empresa e a fábrica principal. Mas esta pastelaria destaca-se sobretudo por ter um piano de cauda, disponível para clientes que queiram tocar.

Doces e salgados e gelados de fabrico próprio

Depois de mais um êxito, a Docel abriu a terceira loja, em 2020, na avenida Almirante Reis. Por força da pandemia, a inauguração desta pastelaria esteve em "banho-maria". Todavia, aconteceu mesmo e sem amargos de boca. Pelo contrário. O êxito das duas primeiras lojas repetiu-se, num espaço que se distingue pela elevada oferta de doces e salgados, assim como pelos gelados de fabrico próprio.

Já está prevista a abertura de outra loja, com novos conceitos, e sempre com o objetivo de elevar o nível de expectativa dos clientes. A localização ainda está no segredo dos deuses, mas já está a deixar água na boca.

Bolo-príncipe: a novidade deste Natal

Inovadora, criativa e original. Assim se pode descrever a Docel, que está sempre a tentar surpreender os clientes com sabores novos. Nesse sentido, para este Natal, a marca, sempre em busca de novas receitas e novos sabores, lançou o bolo-príncipe. Esta iguaria, em formato de coroa, resulta da junção perfeita de uma massa brioche aromatizada com vinho do Porto e laranja, que depois é folhada, recheada com frutos secos, maçã, doce de ovo e calda de vinho do Porto.