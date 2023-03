Prevenção é a chave da Saúde Oral

Chega quase aos 70%, a percentagem de população portuguesa que apresenta falta de dentes naturais. O valor é do Barómetro de Saúde Oral 2021, promovido pela Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) e, através do qual, se percebe ainda que 17% dos portugueses diminuíram o número de idas ao médico dentista e 41% não o visita há mais de um ano.

Na semana em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Oral, importa olhar para estes valores e perceber a realidade que se vive em Portugal e de que forma podemos trabalhar, individualmente ou enquanto país, para a alterar. João Espírito Santo, diretor clínico e fundador da clínica Medical Art Center, sublinha que "em algum momento das nossas vidas todos iremos padecer dos efeitos secundários de doenças que tenhamos na cavidade oral". Por isso, não será de estranhar que estas sejam "das doenças crónicas mais comuns no país" ainda que "a nossa tendência para as doenças da saúde oral em Portugal caminhe a par com os restantes países da Europa e do mundo".

Embora considere que "Portugal tem um excelente Serviço Nacional de Saúde", João Espírito Santo afirma que, "em matéria de saúde oral os apoios são quase inexistentes ao nível da promoção e formação neste campo". Trabalhar sob o ponto de vista preventivo pode ser a solução: "Era muito mais fácil percebermos o efeito preventivo educacional e promover a saúde oral na base de toda a política alimentar quer em empresas, quer em escolas e outros locais." Tudo junto, permitirá minimizar os "défices existentes na prevenção e tratamento", acrescentou.

Educar desde cedo

Os primeiros passos, em matéria de prevenção, devem ser dados logo desde tenra idade. João Espírito Santo alerta que "as crianças aprendem com uma educação espelho", motivo pelo qual "se os pais promoverem o açúcar, porque tudo o que é doce é bom e mais saciável, então a criança vai criar esses hábitos nocivos para a sua saúde oral". A alimentação saudável, a par de outros hábitos como a escovagem diária e a visita regular ao médico dentista, fazem parte de uma boa saúde oral logo desde os primeiros tempos de vida. Mas, a verdade é que são muitos os portugueses que não visitam o médico regularmente por acharem que não há essa necessidade. E o fundador da Medical Art Center não se mostra surpreendido com esta realidade que considera derivar do facto de "as pessoas não se preocuparem consigo ou habituaram-se a não ter responsabilidade sobre o seu hálito e manter uma imagem tão cuidada". Ainda assim, hoje, esta realidade começa a mudar aos poucos e, no pós-pandemia, nota-se já "maior sensibilidade para a importância da saúde oral e para a procura destes procedimentos".

Nesse sentido, recorda "o índice da população portuguesa com edentulismo, portanto, sem dentes" e que "recorre já aos tratamentos de educação oral com implantes, próteses, e não só, à procura de um sorriso saudável". No entanto, toda esta recuperação "implica trabalho" associado à necessidade de se perceber "como funciona todo o sistema estomatognático", refere o especialista. Por outro lado, a reabilitação oral deve ser sempre feita "de forma multidisciplinar".

Uma realidade tecnológica

Igualmente positivo é a tecnologia que veio dar uma importante ajuda em matéria de tratamentos dentários. João Espírito Santo fala na importância de se assegurar "um exame clínico e estudo facial completos, de forma a perceber as vertentes de oclusão, estética e ainda os objetivos do paciente". Todo este trabalho é desenvolvido recorrendo a "um estudo radiológico, registo facial e análise facial 5D e também ao diagnóstico individualizado tendo em conta as expectativas do paciente".

O supracitado processo obriga à utilização de scanner intra e extra, de forma oral de forma a realizar um tratamento médico-dentário com o protocolo digital.

Outra ajuda tecnológica passa pela realização de cirurgias navegadas e de equipamentos que, no pós-cirúrgico, permitem que a cicatrização seja mais rápida. É ainda feito o acompanhamento do paciente por via de uma aplicação própria.

Todavia, João espírito Santo sublinha que "a tecnologia tem de estar agregada à formação e ao desempenho de cada clínico". No seu caso, e devido ao seu espírito curioso, continua "a estudar ano após ano as novas tecnologias e novas técnicas para que os doentes se possam sentir acompanhados e ter um tratamento de excelência na sua saúde oral e holístico global, podendo reabilitar a saúde oral com implantes cerâmicos"





As doenças mais prevalentes

A doença periodontal é uma das doenças da cavidade oral mais prevalentes no nosso país. Mas há mais. Há que estar atento aos efeitos secundários das doenças cardiovasculares, às cáries, muito comuns hoje em dia, e ainda às alterações pelo uso da chupeta", alerta João Espírito Santo.

Uma boca sã é importante para o nosso estado de saúde em geral

Aproveitando o Dia Mundial da Saúde Oral, que se assinalou em 20 de março, João Espírito Santo, sublinha que esta é uma oportunidade de recordar "a relevância da sua saúde oral no âmbito do nosso estado de saúde em geral".

Na Medical Art Center, aproveita-se este dia para reforçar o que os seus profissionais vão dizendo ao longo de todo o ano aos pacientes: "Lembrar a importância das boas práticas que eles devem continuar a manter para sustentar a a reabilitação oral que procuraram junto de nós".