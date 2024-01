O melhor resultado de sempre

A centenária leiloeira Bonhams cresceu este ano 14% relativamente a 2022.

Uma causa nobre

No próximo dia 7 de fevereiro, a leiloeira venderá, na sua sede em New Bond Street, os cenários, adereços e guarda-roupa da série da Netflix The Crown, cujos fundos se destinam a estabelecer uma bolsa de estudos – The Crown Scholarship Fund – na National Film & Television School, criada a pensar na próxima geração de cineastas. O leilão inclui a fachada do número 10 de Downing Street, e os portões Buckingham Palace.

A alta velocidade nas Arábias



O departamento automóvel foi, como sempre, um destaque na Bonhams, também este ano atingido números recorde, em particular o Ferrari 412P Berlinetta de 1967, vendido por 30,255 milhões de dólares, na Califórnia, no leilão de Quail Lodge em Carmel Valley. Na totalidade, foram realizados 209,4 milhões de libras pela Bonhams|Cars em 2023. Ainda nesta categoria e como absoluta novidade, a parceria da Bonhams com a F1 Paddock Club, dando origem ao primeiro leilão de sempre a ter lugar na linha de partida de um Grande Prémio de Fórmula 1. Alinharam-se, em Abu Dhabi, 35 automóveis para leilão, que teve como ponto alto o Mclaren MP4/21 de Kimi Raikkonen, que voou por 2,76 milhões de dólares.



Arte e celebridades

Coleções de celebridades como Sir Roger Moore, Alain Delon e Barbara Walters são sempre uma adição de glamour aos leilões da Bonhams. Referindo-se a Barbara Walters, Filipa Rebelo de Andrade comenta: "Foi um privilégio oferecer a coleção deste ícone americano no feminino, figura inspiradora e pioneira para as novas gerações, ainda mais revertendo os proveitos a favor de causas queridas à sua atividade filantropa."

A par de Londres