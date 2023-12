Nove décadas a adoçar bocas

Serviu reis e rainhas, escritores, poetas, pintores e outras personalidades vindas de todo o mundo. Organizou importantes eventos, como a visita da princesa Ana de Inglaterra ao Porto, em 1979. Foi parceira da presidência portuguesa da União Europeia, em 2021. A Arcádia fez tudo isto e mais. É uma confeitaria diferente, histórica e única. Assim o é há 90 anos, quando já se adivinhava que se estava a assistir ao nascimento de uma marca distinta.

"A Manuel Carvalho Pereira Bastos e a Manuel da Rocha Gonçalves Júnior deve o Pôrto a criação de uma das mais modernas pastelarias, digna de qualquer capital europeia pela sua elegância discretamente luxuosa e pelo esmêro do seu fabrico, reputado não só no País como no próprio estrangeiro." Foi desta forma (escrito na grafia de então) que foi descrita a inauguração da Arcádia, em 1933, pela imprensa local. O Comércio do Porto ou O Primeiro de janeiro, por exemplo, foram jornais que noticiaram a abertura, na Praça da Liberdade, da confeitaria, a qual, pelo que foi escrito, mostrava já sinais de singularidade.

De então até ao presente, a Arcádia, marca 100% portuguesa que está na mesma família há nove décadas e vai já na 4ª geração, cresceu e expandiu-se, alicerçada na aposta constante em novos produtos e, também, na abertura de novos espaços com diferentes conceitos. São 43 lojas espalhadas por diversas cidades do país, destacando-se Porto, Lisboa, Braga, Guimarães, Aveiro, Coimbra, Cascais, Viseu, Setúbal, Loulé e Vila Real.

Registe-se que, apesar de a Arcádia já há muito ter deixado de estar apenas no Porto, as novas lojas mantêm as características que tinha a confeitaria na Praça da Liberdade, na década de 30 do século passado: proximidade com os clientes e com todos os processos de produção e serviço de loja.



Mais investimento e mais lojas

A supracitada expansão da marca, que se iniciou em 2019, custou 6,5 milhões de euros e não recuou no período da pandemia. A estratégia funcionou e, no ano passado, a faturação agregada do Grupo Arcádia somou 13,7 milhões de euros. Um crescimento de 55% nas vendas, face a 2021, e de cerca de 60% em relação a 2019, no período pré-covid. 2022 também ficou marcado pela abertura de três novos espaços: Braga Parque, Rua Castilho, em Lisboa, e Centro Comercial Parque Nascente, no Grande Porto.

Este ano, a Arcádia prevê um crescimento superior a 25% face ao ano passado, atingindo um valor de vendas de 17,7 milhões de euros. Em 2023, abriu quatro novas lojas – Nova Arcada, em Braga, Matosinhos Sul, Avenida da Igreja, em Lisboa, e Roastelier, no NorteShopping no Porto –, reformulou o espaço de Cascais e pode ainda apostar em uma nova franquia. A marca também criou 50 postos de trabalho nos últimos doze meses e fecha o ano com um investimento total de 1,5 milhões de euros.



Línguas de gato recheadas para celebrar o aniversário

O anversário da Arcádia fica marcado pelo lançamento de um novo produto - as Línguas de Gato Recheadas - um clássico da marca agora reinventado. Além disso, no final deste ano, a Arcádia conclui um ciclo de investimento e expansão, com a abertura de novas lojas, reformulações de alguns espaços e a construção de uma nova fábrica de pastelaria, contando hoje com três unidade de produção.

