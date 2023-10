Dentes para todas as ocasiões

Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Uma boca saudável é mais do que um sorriso bonito e atrativo.

No nosso dia a dia, vamos cometendo inúmeros erros, entre eles destacamos os erros que mais vezes realizamos com os nossos dentes. Conhece alguém que costuma morder a tampa da caneta ou que quando não tem uma tesoura por perto usa os dentes para cortar uma embalagem de cartão ou plástico? Certamente vai identificar-se com alguns dos erros abaixo mencionados e que podem impactar negativamente a nossa dentição.

Usar os dentes como ferramentas. Quantas vezes já vimos abrir garrafas, abrir caricas, abrir pacotes como se fossem tesouras entre muitas outras tarefas em que as mãos não são suficientes e usamos os dentes como um auxiliar.

Usar os dentes para partir nozes, amêndoas, avelãs ou uma série de frutos secos que apresentam necessidade de quebrar para ter acesso à parte comestível, sendo alimentos com uma consistência dura.

Roer as unhas não afeta somente as unhas ou a parte estética dos dedos, para além de transportar inúmeros microrganismos para a boca. Roer as unhas pode fazer com que os dentes se desloquem ou fiquem desalinhados com o tempo. A pressão exercida sobre os dentes quando roí as unhas pode resultar em fraturas ou desgaste excessivo.

Usar palitos é algo a evitar. Esta prática pode retirar os maiores vestígios de alimento, mas a placa bacteriana estará lá sempre. Outro aspeto é a sua extremidade pontiaguda, que acaba por forçar o espaço entre os dentes.

Segurar itens aleatórios com os dentes não é recomendado. Segurar especialmente objetos duros ou pontiagudos, além de poder provocar fraturas nos dentes, pode magoar as gengivas ou causar irritação, provocando desconforto.

Mastigar gelo é hábito bastante comum, especialmente durante os meses quentes de verão. Mastigar cubos de gelo pode enfraquecer o esmalte dos dentes e causar fraturas dentárias. Além dos aspetos acima mencionados, pode também tornar os dentes mais sensíveis, o que pode ser desconfortável.

Roer objetos, como é o caso das tampas de canetas de plástico, lápis, rasgar tecidos, cortar fio de costura, remover etiquetas são mais alguns exemplos diários de mau uso da nossa dentição.

Além destes hábitos, que podem prejudicar seriamente os dentes, existem muitos erros comuns de higiene oral que podem conduzir a problemas adicionais nos dentes. Compreender esses erros permitirá tomar consciência e optar por um comportamento diferente.



Cuidados que se devem ter ao escovar os dentes

Escovar os dentes muito rápido (tempo inferior a 2 minutos) e de forma superficial ou escovar com força excessiva, não escovar a língua e não usar fio dentário são os erros que habitualmente ouvimos de uma forma geral.

É importante saber que deve ser usada uma escova macia e escovar os dentes com movimentos corretos de uma forma suave de modo a remover toda a placa bacteriana, não esquecendo o uso de fio dentário, o escovilhão e, por fim, lavar a língua.

A escova deve ser bem armazenada e trocada regularmente.





Os lanches constantes o consumo permanente de snacks açucarados, entre eles cereais e bolachas (...) podem contribuir para a progressão de carie dentária

O bochecho oral com elixir ou colutório, é um excelente complemento à nossa higiene oral. Não pode ser escolhido aleatoriamente, deve ser sempre adaptado à situação clínica. Por exemplo, um colutório para uma pessoa saudável não será adequado com substâncias como a clorohexidina, que tem como efeito secundário a pigmentação nos dentes quando usado de forma crónica.

Não se devem comprar produtos de saúde oral ao acaso, quer sejam pastas de dentes, colutórios ou quaisquer produtos que serão aplicados na cavidade oral e terão efeitos sobre os dentes e gengivas.

Não devem ser usados produtos de branqueamento sem supervisão de um profissional de saúde.

Não se deve escovar os dentes imediatamente após o refluxo gastroesofágico nem após o vómito.

Deve valorizar-se a sensibilidade dentária, a dor, e todos os sintomas que se vai apercebendo no seu dia a dia e consultar um médico dentista antes do agravamento dos sintomas.

Não se deve esperar por ter dores para ir ao médico dentista.



Erros alimentares

A alimentação desempenha um papel significativo na saúde oral e certos erros alimentares podem ter efeitos adversos nos dentes e na saúde oral em geral.

Todos sabem que se deve fazer uma hidratação adequada e que a água é muito importante no dia a dia, no entanto, o consumo de bebidas energéticas, refrigerantes e bebidas com alto teor de açúcares tem sido demasiado elevado.

Os lanches constantes, o consumo permanente de snacks açucarados, entre eles cereais e bolachas, devido à sua exposição prolongada e degradação destes em ácidos, podem contribuir para a progressão de cárie dentária.

As grávidas sentem-se no direito de comer várias vezes ao dia. Lá diz o ditado popular: "Por cada gravidez um dente." Manter uma boa saúde oral durante a gravidez é fundamental, tanto para a saúde da mãe quanto para a do bebé. A redução do consumo de alimentos e bebidas açucaradas e ácidas, para prevenir cáries e erosão do esmalte dentário, é crucial.

Deve incluir-se uma variedade de alimentos ricos em nutrientes, como frutos, vegetais, proteínas magras e laticínios nas refeições e lanches, para apoiar a saúde oral e o bem-estar geral.

Não se pode deixar de referir que as náuseas, os vómitos e o refluxo gástrico, que ocorrem muitas vezes durante a gravidez, alteram o pH da cavidade oral, formando um ambiente mais ácido favorável ao desenvolvimento de problemas orais.

Cuidar bem dos nossos dentes é um passo importante para salvaguardar o nosso bem-estar.



Mariana Seabra, OMD – 04664