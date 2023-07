Como alcançar um sorriso mais apelativo

Um sorriso saudável faz a alegria de todos, aumentando a autoconfiança e a autoestima de cada um de nós. No entanto, nem todos são abençoados com dentes perfeitos. A falta de dentição ou imperfeições dentárias, como descoloração, desalinhamento ou dentes lascados, pode ter um impacto significativo na autoestima e na vontade de sorrir.

Felizmente, existem várias soluções de tratamentos para atingir um sorriso mais apelativo.

Implantes dentários

Uma boa solução para corrigir a ausência de um ou mais dentes naturais passa pela colocação de implantes dentários. São, basicamente, dispositivos médicos que podem ser comparados à raiz artificial do dente ausente e servem de suporte a uma coroa (o elemento protético semelhante ao dente). A cor, a forma e o contorno dos dentes novos podem ser feitos de forma a corresponder aos dos seus dentes naturais.

Os implantes dentários permitem melhorar a função mastigatória e fonética, assim como manter a estrutura óssea e estética facial muitas vezes perdida, em consequência da falta dos dentes.

Nos últimos anos, os avanços na medicina dentária, nomeadamente na área da implantologia, levaram ao surgimento dos implantes de carga imediata, ou seja, a possibilidade da colocação dos dentes num dia, sempre que as condições clínicas do doente assim o permitem. A carga imediata permite, deste modo, resolver casos clínicos num curto espaço de tempo, proporcionando maior conforto para o paciente.

Ortodontia

Esta solução possibilita a correção da posição dos dentes nos maxilares. Para além da componente estética, o desalinhamento dos dentes dificulta a higiene oral, devido à maior dificuldade em conseguir-se uma escovagem eficiente e a passagem com o fio dentário, favorecendo assim o aparecimento de mau hálito (halitose), de cárie dentária e a acumulação de tártaro.

Felizmente, esta situação de dentes desalinhados é passível de correção. Ou seja, é possível fazer um alinhamento dos dentes, permitindo obter o resultado final pretendido, quer em termos estéticos, quer em termos funcionais. Este tratamento deve ser efetuado não apenas porque é feio ou por motivos estéticos, mas também por motivos de ordem funcional ou de má oclusão.

O tratamento é feito, normalmente, através da colocação de um aparelho ortodôntico usado para corrigir ou alinhar a posição dos dentes. As forças exercidas pelo aparelho permitem a movimentação dos dentes para a sua posição correta. O que quer dizer que esta movimentação resolve o problema do desalinhamento, desde que seja efetuado o diagnóstico de forma correta e o tratamento instituído com a técnica adequada, caso contrário, os dentes voltam a ficar tortos mesmo depois de usar aparelho.

O tempo de utilização do aparelho vai depender da técnica usada para a correção, assim como da severidade do mau posicionamento dentário. Os alinhadores transparentes estão a tornar-se uma alternativa popular aos tradicionais aparelhos de metal para tratamento ortodôntico.

Outra solução de tratamento mais rápido e indicada quando a situação de espaço o permite é o recurso à prótese fixa, através da colocação de facetas, coroas ou pontes, normalmente em cerâmica que são cimentadas em posição alinhada sobre os dentes tortos.

Facetas dentárias

As facetas dentárias, também conhecidas como "lentes de contacto", são revestimentos (capas) feitos à medida para cobrir a superfície da frente dos dentes de modo a melhorar a aparência. Consistem num tratamento estético, indicado para quem não se sente confortável com o seu sorriso, pois permitem alterar a cor, a forma, a orientação, o tamanho e até o comprimento dos dentes.

O resultado é um sorriso mais harmonioso, com mais assimetria e com a mesma cor distribuída por todos os dentes, tornando o sorriso mais bonito.

Branqueamento dentário

A questão da coloração dentária é outro motivo que leva muitas pessoas a visitar o médico dentista pedindo por dentes mais brancos e sem manchas.

A estrutura dentária pode, então, apresentar pigmentações, sendo categorizadas como pigmentações intrínsecas e extrínsecas. Compreender as diferenças entre esses tipos é importante para diagnosticar e determinar as opções de tratamento adequadas.

As pigmentações intrínsecas ocorrem dentro da própria estrutura do dente, normalmente devido a fatores durante o desenvolvimento do dente ou alterações internas. O tratamento de pigmentações intrínsecas geralmente requer medidas mais extensas, facetas dentárias ou coroas, para mascarar ou corrigir a descoloração.

Por sua vez, a pigmentação extrínseca ocorre na superfície externa do dente e pode ser provocada por vários fatores, nomeadamente por pigmentos alimentares, tais como café, chá, vinho tinto, refrigerantes, alimentos com corantes.

A eliminação deste tipo de pigmentação é facilmente conseguida através de procedimentos de profilaxia e, além disso, os procedimentos de branqueamento dentário, tanto em consultório quanto em casa, podem ajudar a remover ou reduzir as manchas externas.

Destaque-se que a tecnologia tem proporcionado uma importante ajuda no que toca aos tratamentos dentários. É importante realizar um estudo extraoral e intraoral com exame clínico completo, analisando a vertente funcional e estética, nunca desvalorizando o motivo e o objetivo da consulta do paciente. Para além da avaliação clínica é necessário também recorrer a um estudo radiográfico, essencial para complementar o diagnóstico e estabelecer um plano de tratamento que vá ao encontro das expectativas do paciente, mas também que seja exequível tecnicamente.

É importante lembrar que alcançar um sorriso mais apelativo é uma jornada que requer cuidados orais consistentes, orientação profissional e planos de tratamento personalizados.

Autor: João Espírito Santo, diretor clínico e fundador da Clínica Medical Art Center

OMD: 04663 ERS: 139163/10654