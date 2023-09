Clínica Médica São João: experiência e confiança

A Clínica Médica São João (CMSJ) é uma marca que se destaca na área da saúde em Portugal há duas décadas. A primeira clínica foi aberta em 2003, em Lisboa, e desde então verificou-se um crescimento à escala nacional, com a abertura de clínicas no Porto, em Águeda e em Carnaxide. Eduardo Pereira da Silva, implantologista e principal responsável pela CMSJ, explica que o crescimento empresarial desta rede sempre foi "sustentado na experiência e na qualidade dos serviços prestados", tendo mais capitais próprios do que externos como alicerces financeiros. Esse fator "tem permitido um desenvolvimento sem percalços", assume.

Exceção feita aos dois períodos anuais associados à pandemia de Covid-19 (2020-2021), os últimos anos têm sido de crescimento para o CMSJ, com destaque para o "acréscimo de atividade muito significativo" verificado em 2022. Como reflexo disso mesmo, a expansão da oferta das clínicas CMSJ deverá prosseguir rumo ao Sul do país, a curto prazo, com a abertura de uma nova unidade no concelho de Faro, anunciou Eduardo Pereira da Silva.

Sinais encorajadores, mas que, adverte, não definem a razão de ser da CMSJ. "O que nos motiva não são os resultados financeiros, mas sim as boas práticas na medicina dentária, oferecendo, além da experiência, a confiança de quem está no setor há 20 anos."

Implantologia em foco

Análises clínicas, clínica geral, psiquiatria, psicologia ou fisioterapia são algumas áreas de saúde nas quais a CMSJ cobre as necessidades dos seus pacientes, o que a diferencia no setor. Mas é em outra área, a da medicina dentária, concretamente na implantologia, que o grupo concentra grande parte da sua atividade, sendo também esta a área de prática exclusiva de Eduardo Pereira da Silva.

Área da medicina dentária que se dedica à substituição de dentes perdidos, através da colocação de implantes, a implantologia é uma técnica que apresenta uma alta taxa de sucesso. Entre as principais vantagens associadas aos implantes, Eduardo Pereira da Silva realça que, "a nível estético, proporcionam uma aparência natural e harmoniosa no sorriso; restauram a função mastigatória, permitindo desfrutar de uma dieta variada e saudável; são duradouros; dão maior conforto, pois são fixos no lugar, eliminando a necessidade de próteses removíveis; entre outras vantagens".

No campo da medicina dentária, a área da prótese foi alvo da aposta mais recente da CMSJ, com a criação de um laboratório equipado com o estado da arte tecnológica. "Atualmente, o laboratório já nos permite complementar a demanda das clínicas em quase 100%."

Perspetivando o futuro próximo da CMSJ (clinicamedicasaojoao@gmail.com), o responsável máximo por esta rede revela que irá passar por uma aposta "na área da medicina estética, que já começou a dar os primeiros passos na clínica de Lisboa".

Já a nível do setor, o caminho terá de passar pelo constante reforço e melhoria qualitativa dos serviços, bem como pela maior integração da medicina dentária no setor público da saúde e pugnando para garantir o melhor para os utentes e um reforço da sua confiança no setor.