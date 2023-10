Bem-vindo ao Quarto Solidário: alojamento e pequeno-almoço para quem mais precisa

Esta iniciativa tem como objetivo disponibilizar alojamento e pequeno-almoço, de forma

gratuita, às famílias de crianças carenciadas que se desloquem da sua zona de residência para consultas médicas, tratamento hospitalar ou internamento. Tornando aquele espaço num prolongamento das suas casas.



Das dificuldades da vida surgem muitas vezes grandes ideias. E foi uma experiência traumática que inspirou a CEO do grupo NEYA Hotels, quando há cerca de 30 anos teve de internar a filha no hospital, que na altura tinha apenas dois meses e meio.



"A minha filha ainda mamava, portanto, tinha uma sensação terrível quando não podia pernoitar no hospital e tinha de a deixar, sentia que estava a abandonar a minha bebé. Foi um momento negativo, uma experiência traumática, mas a partir da qual tentei construir algo positivo em prol de outros pais e da comunidade", diz Yasmin Bhudarally, CEO da NEYA Hotels.





Yasmin Bhudarally, CEO da NEYA Hotels



A NEYA Hotels acredita que, ao ajudar os familiares, está também a ajudar estas crianças, oferecendo-lhes a proteção e a segurança de terem a família perto numa altura de maior fragilidade. Até ao momento, o NEYA Lisboa Hotel alojou 100 famílias e cuidadores, num total de 600 noites.

Este projeto de responsabilidade social corporativa oferece alojamento e pequeno-almoço gratuito aos pais ou cuidadores de crianças internadas ou em tratamento

As famílias são identificadas pela ação social dos hospitais, que faz a triagem. Essa equipa seleciona pais ou cuidadores que têm os filhos internados em Lisboa ou Porto e que moram longe, seja no Algarve, nos Açores, por exemplo. Pessoas que não têm possibilidade de regressar a casa e que não têm possibilidades económicas. Feita a seleção, a ação social envia-nos um pedido de acolhimento no hotel.





Como é a estadia?



Facultamos as mesmas condições que facultamos a qualquer cliente. A família fica hospedada no nosso hotel e é recebida e acolhida por um embaixador da nossa marca. É disponibilizado um quarto e pequeno-almoço e é um programa que funciona durante o ano inteiro. Mesmo durante a pandemia da covid-19, muitos pais, devido à limitação de circulação dos concelhos, não tinham onde ficar. Por isso, mesmo o hotel estando fechado, tivemos famílias que lá ficaram quarenta e cinco dias. Entreguei a chave, disse "está aqui". Posso dizer que foi um momento muito importante na vida do hotel e creio que na vida dos pais.





Acabam por criar uma ligação especial com os pais?



Estamos presentes num momento da vida destes pais, em que se encontram muito fragilizados e deprimidos. O nosso staff é formado para os acompanhar, por exemplo, ao pequeno-almoço, para que percebam que estamos lá para eles. Seja para conversar ou estarmos juntos em silêncio. Assim, muitas vezes, quando vêm do hospital, depois das consultas, acabam por falar com essa pessoa que os acompanhou. Mantém-se essa ligação. Ainda hoje temos pais que nos visitam.





Quais são os parceiros deste projeto?



Os nossos parceiros são o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, do qual faz parte o Hospital D. Estefânia, e a Fundação Infantil Ronald McDonald. Mais recentemente também assinámos um protocolo de colaboração com o Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto.





Tem ideia, ao longo destes anos todos, de quantas famílias já foram apoiadas?



Contabilizamos mais de 100 famílias e cuidadores apoiados com o nosso projeto num total de 600 noites de alojamento. Apesar de os números serem importantes, as histórias e as emoções que estas pessoas nos deixam e partilham, as lições de vida aqui ficam, são o que mais gosto de recordar.





É uma iniciativa para continuar para o futuro?



Sem dúvida, o projeto nasceu no hotel em Lisboa e já foi está a ser implementado no NEYA Porto Hotel, que é a nossa mais recente unidade. Percebemos cada vez mais que os projetos têm de ter um propósito e este é o nosso propósito.