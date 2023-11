Onde instalar o ar condicionado?

Com o tempo frio à porta, ter ar condicionado garante conforto e bem-estar, seja em casa ou no local de trabalho. Mas a instalação deste equipamento tem de ser bem feita e no local adequado.

Se o ar condicionado for portátil, não é necessário ser instalado por um profissional, dado que basta ligá-lo à eletricidade e colocar o tubo de evacuação numa janela, para que o ar quente saia para o exterior.

Se o sistema de ar condicionado for split, é preciso pensar onde colocar a unidade interior e a unidade exterior antes da instalação. Segundo explica o site da Deco PROTeste o técnico que fizer a instalação do aparelho deverá aconselhar sobre a localização ideal para melhorar a eficiência e, assim, reduzir os custos energéticos. Contudo, às vezes não há muitas opções, seja por limitações arquitetónicas ou de espaço. Se não tiver pré-instalação para o ar condicionado, indique-o ao solicitar o orçamento.

No que diz respeito à localização da unidade interior de ar condicionado, é normalmente condicionada pela localização da unidade exterior, pode ler-se no site da DECO PROTeste. O objetivo é reduzir a distância entre as duas para garantir que as tubagens que as ligam são inferiores a três ou quatro metros. Para o equipamento fazer bem o seu trabalho, a unidade interior deve ser colocada no topo da parede, pelo menos 2,15 metros acima do nível do chão. E a parede escolhida não deve estar exposta diretamente à luz solar ou a outras fontes de calor.

No que toca às unidades exteriores, explique-se que estão preparadas para resistir às condições climáticas. Porém, se possível, deve escolher-se uma área onde estejam relativamente protegidas. Entre outras recomendações, aconselha-se que haja, pelo menos, 30 centímetros de espaço livre à volta do aparelho, tanto na parte superior como nas laterais.

Para conhecer mais recomendações, assim como as regras que existem para instalar um ar condicionado, o custo e outras informações úteis sobre o tema, pode consultar o site da DECO PROTeste.

Dois conselhos úteis

Importante: os ares condicionados devem ser instalados por profissionais ou por empresas de instalação certificada. É que estes equipamentos têm gases fluorados, que podem ser perigosos de manusear para quem não tem experiência.

Quanto à melhor maneira de reduzir os riscos associados ao uso dos ares condicionados, passa por limpá-los regularmente, evitando-se deste modo problemas de saúde.





A unidade interior deve ser colocada no topo da parede, pelo menos 2,15 metros acima do nível do chão.



Ajudas preciosas para os aparelhos

Os equipamentos de climatização mantêm a casa quente, mas para que o conforto seja total e não haja desperdício de energia, há alguns cuidados que podemos ter, que não custam nada ou para os quais não é necessário fazer grandes investimentos. Nos dias soalheiros, devemos deixar os cortinados abertos e não baixar as persianas, permitindo ao sol entrar para aquecer as divisões.

Muita da construção do edificado em Portugal é antiga e não é a melhor. Por isso, pode ser preciso ter alguns cuidados básicos, por exemplo, com portas e janelas, para o calor não sair. Nas janelas, a calafetagem dos caixilhos faz toda a diferença, sobretudo nas casas mais velhas. Quanto às portas, apostar no designado "chouriço" também ajuda a não deixar o ar frio entrar. As fitas adesivas também resultam em portas e janelas.

Aquecer os pisos de algumas divisões com tapetes também é uma ótima solução. Assim como fazer pratos no forno. Quando terminar, deve deixar-se a porta do forno aberta.

No fim do dia, a temperatura começa a baixar. Para ter a casa mais quente, deve fechar-se as portas dos quartos e também a da divisão onde estiver.

Igualmente importante é a disposição da mobília em casa. O ideal é pôr os móveis com mais volume nas paredes que recebem muita luz solar. Isto porque a madeira vai absorver o calor da parede, que será aquecida pelo sol e, posteriormente, torna essa divisão mais quente.