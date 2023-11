Há 18 anos a lançar ar puro pelo mundo

Acompanhando os alertas para o planeta e antecipando-se às necessidades do mercado, a Airfree desenvolveu novos purificadores de ar com características especiais, tendo agora lançado dois modelos distintos, cada um com duas opções: Elite e Elite II e PRO e PRO Plus.

Nesta linha de modelos híbridos cabe também o Lamp, o purificador de ar com luminária, ideal tanto para uso doméstico como para espaços públicos, como escolas, infantários (por estar fora do alcance das crianças), restaurantes e não só.

Melhorar o ar que respiramos…

A Airfree é uma PME Excelência, com purificadores de ar de tecnologias patenteadas, fabricados em Portugal e já distribuídos em 60 países, tendo agora também consolidado as exportações para a Europa, Estados Unidos, Filipinas e Taiwan.

É sabido que os fenómenos de calor extremo a nível global, com incêndios devastadores, têm resultado no aumento de poluição e produtos químicos para a atmosfera, numa contaminação do ar que respiramos que já não conhece fronteiras. E onde houver poluição, a Airfree quer proteger as famílias, já que, enquanto fora de casa aumentam os perigos para a saúde respiratória, dentro de casa e de outros ambientes fechados estamos sujeitos a contaminantes orgânicos de vários tipos, como os perigosos mofos e esporos, vírus, bactérias, pólenes e outros agentes que despoletam doenças alérgicas e possibilitam a contaminação cruzada.

Para a eliminação desses alérgenos, todos os purificadores Airfree, incluindo os novos Elite e PRO, utilizam o Sistema de Esterilização Termodinâmica, tecnologia patenteada da marca que destrói 100% dos microrganismos do ar à saída do aparelho, mantendo os ambientes saudáveis, com redução drástica da contaminação interna de salas e quartos, mas deixando sempre alerta o sistema imunológico.

Elite e Elite II e PRO e PRO Plus

Nos modelos Elite e Elite II, a excelência na purificação alia-se ao design, para produtos inovadores que pela sua atraente forma interessam não só a residências de grandes áreas, mas também a espaços corporativos, como hotéis e escritórios. Têm uma área de cobertura de até 70 m2.

Os Airfree PRO e Airfree PRO Plus destinam-se a ambientes de grandes dimensões, designadamente hotéis, escritórios, escolas, hospitais, restaurantes e indústrias alimentares. Mas, pelo seu delicado acabamento, também podem ser usados em residências. Em 100% aço inoxidável, têm elevada capacidade de cobertura (120 m2 o PRO e 140 m2 o PRO Plus), e design sóbrio.





Os purificadores de ar Airfree estão presentes em 60 países

Cápsulas especiais e modo de comando

Tanto os modelos Elite como os PRO possuem para acionar apenas se, e quando necessário, duas cápsulas exclusivas, uma de carvão ativado para contaminantes químicos e outra para reter partículas, e que podem estar ativas desde minutos a duas horas diárias, a variar de acordo com a poluição externa das cidades.

Os modelos Elite e PRO são comandados por aplicação, controlo remoto, sensores táteis ou assistente de voz Alexa e Google.

Quanto aos modelos top, Elite II e PRO Plus, oferecem o modo automático, por sensores, que não só avalia o ar da sala como liga e desliga o sistema de cápsulas quando necessário, dando indicação, na app, dos níveis de poluição, humidade e temperatura.

Já o modelo Lamp também pode ser controlado pelos sensores de toque no próprio aparelho, por controlo remoto, app ou ainda por voz.