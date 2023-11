À luz da felicidade

Um sótão transformado num escritório, deixando o espaço com condições perfeitas para teletrabalho. Uma sala com tanta luz natural que torna os momentos de lazer de família ainda mais aprazíveis. Um quarto repleto de luminosidade, transformando a divisão num local de brincadeira de onde os miúdos não vão querer sair! Todos estes cenários são possíveis com a VELUX, marca líder em janelas desenhadas para telhados, que transforma casas escuras em espaços cheios de vida. Como? Vamos saber… divisão a divisão.

O teletrabalho está na ordem do dia. Começou aquando da pandemia e assim se manteve. Trabalhar em casa, porém, nem sempre é fácil, pois na maior parte das vezes as divisões das casas não estão pensadas, nem foram concebidas, para esse fim. Mas para quem tem um sótão, esta realidade muda. E quantas casas têm um sótão? Muitas! Por isso, instalar aí o escritório é uma ótima solução e com diversas vantagens, pois trabalhar com luz natural aumenta a produtividade e é mais saudável, uma vez que evita, por exemplo, a fadiga ocular, e diminui o stresse. Neste sentido, ter uma vista panorâmica da secretária também pode ser interessante.

As janelas de telhado VELUX também fazem toda a diferença na sala, tornando este espaço de reunião de família mais aprazível. Objetivamente, estas janelas – por causa da entrada de luz natural – permitem que se poupe na fatura da eletricidade, diminuindo o tempo que se tem de recorrer a luz artificial e evitando que o ar condicionado esteja sempre ligado.

Concentração para estudar e brincadeira sem parar

No quarto, as janelas de telhado e claraboias VELUX permitem a entrada de luz natural, o que ajuda a ter uma noite de sono mais repousada e, ato contínuo, um dia mais produtivo. No quarto das crianças, as soluções VELUX permitem que as crianças brinquem com excelente luminosidade quando está mau tempo e que tenham boa luz para estarem concentrados a estudar, uma vez que as janelas de telhado trazem mais luminosidade a uma divisão do que as janelas verticais com o mesmo tamanho. Refira-se que estas soluções não representam perigo, uma vez que as janelas VELUX são construídas com materiais seguros, sob os quais as crianças podem dormir e brincar.

Na cozinha, este produto permite uma boa ventilação, algo fundamental num espaço propício a cheiros e humidade. A entrada de ar fresco, proporcionada por estas janelas de telhado, também faz toda a diferença na casa de banho, onde a entrada da luz do dia tudo transforma para melhor, libertando o vapor do banho (e que bem sabe tomar um duche matinal com luz natural!) e evitando o bolor. Além das janelas de telhado VELUX, os túneis de luz são igualmente uma boa opção para a casa de banho.

Mesmo sendo as partes da casa que muitas vezes são "esquecidas", os corredores, as escadas, os halls de entrada e os closets ficam a ganhar com a instalação de túneis de luz. Esta solução ou a janela de telhado permitem que estes espaços escuros tenham mais vida.





Tecnologia no combate à humidade

Um dos problemas que mais afetam as casas em Portugal no inverno é a humidade. Por isso, a VELUX tem o dispositivo Netatmo, que utiliza sensores para medir a humidade, a temperatura e o dióxido de carbono dentro de casa. Quando os valores saem da normalidade, o Netatmo avisa o VELUX Active, que reage abrindo ou fechando janelas, cortinas e estores exteriores para repor a qualidade do ar. O VELUX Active funciona através de uma app no telemóvel, fornecendo dados em tempo real sobre os elementos a que está ligado e tem autonomia para fazer ajustes, tornando a casa mais confortável e estável e eficaz no combate a fungos e outros problemas, pois nunca deixa de otimizar a renovação do ar e a entrada da luz do sol. Conheça todos os produtos da gama Velux aqui.