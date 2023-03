YEP 5.0: o programa que incentiva jovens a transformar ideias em negócios

O projeto YEP 5.0 – Young Entrepreneurship Program, promovido pela AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, é orientado para os mais jovens e assume-se como um projeto estruturante de promoção do espírito empresarial nas regiões Norte e Centro.

Apoiado pelo COMPETE 2020, o programa procura incentivar a cultura empreendedora e fomentar o surgimento de empresas que promovam respostas inovadoras aos desafios sociais e societais como objetivo estratégico. Atua através do apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo, criando também condições para aumentar a taxa de sobrevivência das startups e a sua sustentabilidade.

O projeto privilegia a incidência em quatro fileiras dos domínios de especialização inteligente regionais – Agroindústria, TICE, Materiais e Economia do Mar.

Gerações futuras

O projeto YEP 5.0 começou com um webinar sobre as "Oportunidades para o Empreendedorismo Jovem", no final de 2021, que contou com a presença do empresário António Neto (FERNETO), o testemunho do jovem empreendedor Luís Pinto (fundador da PET Universal) e com as intervenções do adjunto do gabinete do secretário de Estado para a Transição Digital, Arthur Jordão, e do diretor executivo da STARTUP PORTUGAL, António Dias Martins.

Depois do lançamento, seguiu-se um conjunto de ações integradas na atividade YEP 5.0 New Generations, que se materializaram na realização de oito ações de sensibilização junto dos jovens estudantes: quatro escolas do 3º ciclo e ensino secundário ("Young Industry") e outras quatro em instituições do ensino superior ("YEP 5.0 Entrepreneurs Sessions").

Estas sessões contaram com o testemunho de empreendedores e, com a apresentação do projeto, procuraram sensibilizar e motivar os jovens estudantes para a criação do próprio emprego ou criação de empresas, bem como para os conceitos da nova indústria e dos desafios sociais e societais.

O projeto inclui, ainda, o concurso de ideias YEP 5.0 Big Ideas Challenge, atividades de pitch, atribuição de prémios aos melhores projetos, workshops temáticos de capacitação (scale up sessions), ações de mentoria individualizada, assim como visitas a empresas e a infraestruturas de aceleração, incubação e outras entidades do ecossistema empreendedor (atividades YEP 5.0 Demo e YEP 5.0 Hub).

O seminário de encerramento do projeto está previsto para 6 de julho (data ainda por confirmar), no qual vão ser apresentadas as conclusões e no qual se vai fazer a disseminação dos resultados do projeto.

Concurso de ideias O YEP 5.0 Big Ideas Challenge, um concurso de ideias para jovens com garra de empreendedores, vai levar 12 jovens finalistas à Collision, em Toronto. Segundo a publicação Digital Trends, este evento é "the stunning future of tech conferences".



Pitch 0 – Big Ideas Challenge

Pitch final acontece em maio

O YEP 5.0 Big Ideas Challenge divide-se em três fases: call/convocatória para apresentação de ideias de negócio; jornada de pitch de projetos de ideia; e, processo de avaliação, classificação e seleção dos projetos vencedores do concurso de ideias.

A apresentação dos projetos – ou seja, o pitch inicial – já se realizou e foram selecionados os projetos nos termos definidos no regulamento do concurso. Até à atribuição de prémios estão previstas várias ações que visam capacitar os jovens e dotá-los de ferramentas que lhes permitam qualificar as suas ideias e implementar o seu negócio, das quais se destacam as ações de mentoria e os workshops temáticos.

O pitch final está previsto para o final do mês de maio e permitirá definir os doze finalistas que participarão na Collision 2023, a decorrer entre 26 e 29 de junho de 2023, em Toronto. Esta experiência será, seguramente, enriquecedora e enquadra-se como prémio do Big Ideas Challenge. Adicionalmente, ao primeiro, ao segundo e ao terceiro lugar será atribuído um prémio monetário no valor de 2.500€, 1.500€ e 1.000€, respetivamente.

Webinars promovem empreendedorismo qualificado e criativo

As YEP 5.0 Scale Up Sessions são quatro workshops online, com quatro oradores de prestígio e um único propósito: falar de empreendedorismo qualificado e criativo e das respostas aos desafios sociais e societais que são atualmente impostos. Este é o objetivo da AIDA CCI – Câmara do Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro com este ciclo de workshops, que decorrem no âmbito do projeto YEP 5.0 – Young Entrepreneurship Program. O primeiro workshop aconteceu a 15 de fevereiro. As próximas ações realizam-se até 29 de março e já têm inscrições abertas à participação de todos os potenciais empreendedores e empresas recém-criadas.

Como proteger um negócio, como o potenciar, como tirar partido do marketing digital e como elaborar um plano de negócios. São estas as perguntas basilares às quais a AIDA CCI – Câmara do Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro promete dar resposta no seu próximo ciclo de workshops, destinado a jovens estudantes, empreendedores e empresas recém-criadas.

YEP 5.0 Scale Up Sessions Os workshops realizam-se única e exclusivamente online e decorrem entre as 09h30 e as 17h30. As inscrições podem ser feitas aqui. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Inscreve-te:

Como proteger o teu negócio? Decorreu a 15 de fevereiro e contou com a presença de José Paulo Rainho – engenheiro físico, doutorado em Física, especialista em propriedade intelectual e empreendedorismo, transferência da tecnologia e inovação –, que explicou os motivos pelos quais se deve proteger os negócios e quais as maneiras para o conseguir.

15 de março: Como tirar partido do Marketing Digital? Neste workshop online vamos aprender com Maria Júlia Vieira, formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, mestre em Comunicação, Redes e Tecnologia pela Universidade Lusófona do Porto, especialista em marketing digital e redes sociais e com uma longa experiência em comunicação empresarial e marketing digital.

24 de março: Como potenciar o teu negócio com os clientes? O engenheiro mecânico Vasco Rosa Pires, fundador da VR2P, com experiência na internacionalização de competências e passagem de conhecimento, aptidões adquiridas na Finlândia (Tampere University of Technology) e na Irlanda (Trinity College Dublin) apresenta esta sessão.

29 de março: Como elaborar um plano de negócios? A última sessão deste ciclo fica a cargo de Nuno Arroteia, com os participantes a ter oportunidade de aprender a elaborar um plano de negócios. Fundador e CEO da startup Finance, Ltd., no Reino Unido, o também professor apresenta um vasto currículo na área de ciência na gestão, sendo gestor de projetos e consultor estratégico na Gestluz e ainda coordenador logístico e administrativo do campeonato Europeu de Futebol da UEFA.

Visita a empresas de referência e incubadoras

O projeto YEP 5.0 incluiu ainda visitas a empresas e incubadoras de referência, nas quais é possível assistir a ações de demonstração de tecnologias, dos princípios de economia circular, da digitalização, da automação e de outros processos inerentes aos processos produtivos e ao funcionamento de uma empresa. Estas ações, inseridas no YEP 5.0 Ecosystem Promotion, dividem-se na atividade YEP 5.0 Demo, que consiste em visitas técnicas às instalações das empresas, e YEP 5.0 Hub – visitas a incubadoras e aceleradoras.

No âmbito desta atividade, um grupo de jovens integrados no projeto visitou a HFA – Henrique, Fernando & Alves, S. A. – uma PME especializada na assemblagem e teste de equipamento eletrónico e de telecomunicações, sediada em Águeda – e, no mesmo dia, o PCI – Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro, que tem como missão ser o promotor estratégico e operacional da inovação, do conhecimento e do empreendedorismo da região de Aveiro.

Já em fevereiro deste ano, foi a vez da visita às empresas do Grupo Simoldes – concretamente às empresas Simoldes Plásticos e Inplas – situadas no distrito de Aveiro e às instalações do Sanjotec, esta enquadrada na ação YEP 5.0 Hub, que visa a realização de visitas a ecossistemas empreendedores das regiões de incidência da operação, nomeadamente aceleradoras e incubadoras. Decorreu ainda a visita à Wavecom, uma empresa de engenharia de comunicações, que aposta na inovação e na criação de soluções próprias e diferenciadoras.

O YEP 5.0 Ecosystem Promotion será, ainda, consolidado através da realização de mais duas visitas a empresas do setor da Agroindústria e da Economia do Mar.

Os jovens interessados em incorporar a comitiva podem inscrever-se através do email c.martins@aida.pt.

A visita a empresas de referência e incubadoras dirige-se aos participantes no projeto, mas também está aberta a outros jovens empreendedores e empresas recém-criadas. Através desta ação pretende-se potenciar a geração de ideias inovadoras, consolidar noções empresariais e dinamizar a criação de novas empresas.



YEP 5.0 Ecosystem Promotion: visita às empresas do Grupo Simoldes

YEP 5.0 Ecosystem Promotion: visita à Wavecom

Para mais informações sobre este projeto:

https://www.instagram.com/yep5.0/

https://aida.pt/landing-page-yep/#!/introducao

Este conteúdo foi produzido integralmente por AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro.

O YEP 5.0 é um projeto co-financiado pelo Compete 2020 e o Fundo Social Europeu.