Xiaomi revoluciona marca com dois novos smartphones

O smartphone há muito que ultrapassou o seu propósito inicial de um simples objeto físico de comunicação por voz para se tornar num objeto indispensável ao dia a dia, seja para trabalho, estudo ou lazer.

O seu potencial e o custo médio destes equipamentos fizeram com que os padrões de exigência dos consumidores crescessem com o passar dos anos. O mercado espera que os equipamentos mais recentes possuam novas funcionalidades e características capazes de facilitar e melhorar a experiência de utilização. O conceito mobile first nunca foi tão importante e, para poder dar a melhor experiência de utilizador, a Xiaomi continua a evoluir os seus produtos. Não é por acaso que esta marca tem vindo a conquistar reconhecimento e quota de mercado a nível internacional.

O estudo de mercado mais recente1, relativo às vendas de smartphones no segundo trimestre de 2021 na Europa – o relatório do terceiro trimestre ainda não foi disponibilizado pelos analistas de mercado –, posiciona o fabricante chinês no primeiro lugar, tendo ultrapassado no mercado europeu tudo e todos. Entre abril e junho de 2021, foi a marca mais vendida, conquistando uma quota de mercado de 25,3%, o que representou um crescimento de 67,1% face a idêntico período do ano anterior. Uma realidade que só foi possível alcançar porque os consumidores europeus reconhecem e confiam na proposta de valor da Xiaomi e na qualidade dos seus equipamentos.

Novos smartphones para um novo paradigma

Desde a sua fundação, há 11 anos, que a Xiaomi usa essa exigência crescente dos consumidores como incentivo para criar produtos cada vez mais práticos e inovadores. Essa vontade constante de melhorar e revolucionar está, mais do que nunca, em evidência nos dois novos smartphones, o Xiaomi 11T e o 11T Pro. Ambos foram pensados e desenhados para serem um objeto prático de transição entre as nossas ideias e os nossos atos.

O foco está na experiência multimédia e na facilidade de utilização: com um setup triplo de câmaras, composto por uma wide angel de 108 MP, uma telemacro 2x e uma ultra-wide de 120°, desenvolvido para revolucionar a experiência fotográfica e de vídeo. Já a sua bateria de células duplas, em conjunto com o seu novo carregador HyperCharge, proporciona tempos de recarregamento total mais rápidos do que nunca, de apenas 17 minutos, para que o 11T e o 11T Pro possam estar sempre prontos a usar a todo o momento.

Criar magia com inteligência artificial

Os Xiaomi 11T e 11T Pro são a nova aposta da Xiaomi no mercado de telefones de gama superior: são produtos de qualidade, inovadores, com especial cuidado nos materiais e acabamentos, tanto de design como de possibilidades quanto àquilo que um telefone pode fazer, sempre com o foco na criatividade de uso. A tecnologia Cinemagic usa inteligência artificial para tornar a experiência de vídeo verdadeiramente inédita: com um mero toque, diferentes componentes de vídeo podem ser manipulados – desde o suspender de uma cascata, à rotação de um plano ou ao acelerar de um pôr do sol, para criar filmes com qualidade cinematográfica. A inteligência artificial da Cinemagic é também capaz de melhorar qualquer fotografia, através de uma correção de luz e cor mais precisa do que nunca. É uma tecnologia fiel ao core value da empresa – criar produtos que sejam capazes de transformar os seus utilizadores em fãs.

Câmaras impressionantes

O setup triplo de câmaras Xiaomi 11T e 11T Pro é capaz de captar e editar imagens com qualidade profissional. Para obterem os melhores resultados de vídeo e fotográficos possíveis, contam com: • Lente wide-angle 108 MP, ultra-wide de 120º e telemacro 2x;

• Ecrãs AMOLED de 120Hz;

• Processador Qualcomm Snapdragon 888;

• Rácio de contraste de 5.000.000 :1;

• 1.000 de brilho máximo;

• Tecnologia TrueColor e MEMC, para uma experiência de media sem solavancos.







Em qualquer lado, a todo o instante A Xiaomi não poupou esforços para revolucionar o tempo útil das baterias dos novos Xiaomi 11T e 11T Pro. A nova bateria de célula dupla de 5000 mAh e grafeno gera melhor condutividade e aumenta ainda mais o tempo de utilização útil do telefone. Com o carregador HyperCharge de 120W, que diminui os tempos de carregamento de 0 a 100% de bateria para apenas 17 minutos, a Xiaomi pode gabar-se de ter os tempos de carregamento de bateria mais rápidos do setor.

1. Strategy Analytics: Xiaomi Captures Top Position in European Smartphone Shipments for the First Time in Q2 2021